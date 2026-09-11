$5000 кожному американцю після виборів: Трамп розповів, як хоче роздати гроші без Конгресу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вважає, що для виплати американцям по 5000 доларів, яку він пообіцяв у разі перемоги республіканців на проміжних виборах у листопаді, схвалення Конгресу може не знадобитися.

Про це він заявив журналісту CBS News Джеку Фінку.

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Напередодні Трамп пообіцяв виплатити кожному громадянину США по 5000 доларів після проміжних виборів до Конгресу, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом.

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Президент назвав такі виплати «значним припливом коштів», наголосивши, що ці гроші мають бути витрачені у Сполучених Штатах, а не за кордоном.

На запитання журналіста, чи буде для здійснення таких виплат потрібне схвалення Конгресу, Трамп відповів заперечно.

«Ми так не думаємо. Я думаю, вони зроблять це, якщо нам це знадобиться. Але ми так не думаємо. Країна процвітає, ми отримали трильйони доларів у вигляді мит та інших заходів. Зараз у США реалізуються проєкти з будівництва виробничих підприємств та інших інвестицій на суму понад 20 трлн доларів, що набагато більше, ніж будь-коли раніше. І ми вважаємо, що це буде добре», — заявив президент США.

Трамп також наголосив, що гроші мають працювати. У цьому контексті він знову заявив, що його адміністрація прагне, аби американці витрачали кошти всередині країни, а не за кордоном.

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«Ми вважаємо, що це справді хороша, популярна та відмінна фінансова підтримка», — резюмував Трамп.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп закликав американців підтримати республіканців, пообіцявши їм одноразову виплату $5 000.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп подарував трьом своїм помічницям у Білому домі по 45 тисяч доларів готівкою.

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