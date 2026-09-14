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$5000 від Трампа: у Конгресі заявили, що просто так гроші не роздадуть
Трамп і представники його адміністрації стверджують, що можуть здійснити такі виплати без участі Конгресу.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для реалізації пропозиції президента Дональда Трампа щодо виплати кожному дорослому громадянину країни по $5000 знадобиться схвалення Конгресу.
Про це повідомляє Axios.
Як зазначає видання, Трамп і представники його адміністрації стверджують, що можуть здійснити такі виплати без участі Конгресу. При цьому потенційна вартість програми може перевищити $1,3 трлн.
Однак Майк Джонсон дотримується іншої позиції. В інтерв’ю CNN та NBC News він наголосив, що для реалізації ініціативи необхідні дії законодавців.
«Йому буде потрібно втручання Конгресу… Я гарантую, що Конгрес пропрацює це питання і досягне консенсусу, як і щодо усіх інших питань», — заявив речник Палати представників.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп закликав американців підтримати республіканців, пообіцявши їм одноразову виплату $5 000.
Пізніше Трамп додав, що для виплати американцям по 5000 доларів, яку він пообіцяв у разі перемоги республіканців на проміжних виборах у листопаді, схвалення Конгресу може не знадобитися.