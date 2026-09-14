$5000 від Трампа: у Конгресі заявили, що просто так гроші не роздадуть

Майк Джонсон

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що для реалізації пропозиції президента Дональда Трампа щодо виплати кожному дорослому громадянину країни по $5000 знадобиться схвалення Конгресу.

Про це повідомляє Axios.

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Як зазначає видання, Трамп і представники його адміністрації стверджують, що можуть здійснити такі виплати без участі Конгресу. При цьому потенційна вартість програми може перевищити $1,3 трлн.

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Однак Майк Джонсон дотримується іншої позиції. В інтерв’ю CNN та NBC News він наголосив, що для реалізації ініціативи необхідні дії законодавців.

«Йому буде потрібно втручання Конгресу… Я гарантую, що Конгрес пропрацює це питання і досягне консенсусу, як і щодо усіх інших питань», — заявив речник Палати представників.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп закликав американців підтримати республіканців, пообіцявши їм одноразову виплату $5 000.

Пізніше Трамп додав, що для виплати американцям по 5000 доларів, яку він пообіцяв у разі перемоги республіканців на проміжних виборах у листопаді, схвалення Конгресу може не знадобитися.

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