54-річна жінка померла після двох пластичних операцій у Туреччині: що вона зробила

Британська жінка Керол Кінан померла після пластичних операцій у Стамбулі.

54-річна бабуся вдалася до підтяжки живота та бразильської підтяжки сідниць. Про це пише mirror.co.uk.

Її партнер Стіві Андерсон та дочка Леоні сказали, що Керол не знала про небезпеку процедур. Коханий жінки був проти, аби його обраниця лягала під ніж хірургів. Втім, за його словами, вона була непохитною.

Фото: mirror.co.uk

У перші дні після операції Керол почувалася добре, але пізніше вона знепритомніла на руках у Стіві, коли сідала в таксі.

"Вона одяглася, нафарбувалася, спустилася на ліфті, таксі чекало. Щойно вона сіла в таксі, вона просто сказала: "О, Стіві", і просто впала в мої руки. А потім довкола нікого не було, просто кричали про допомогу. Я підняв їй ноги і таке інше, але спочатку я хвилювався про її операцію, а потім подумав: "Чому ти турбуєшся про це?". Я знав, що щось не так", - пригадав чоловік.

"Швидка" доправила Кінан до лікарні, але незабаром після цього вона померла. Сім'я все ще чекає на розтин, щоб встановити причину смерті.

Нагадаємо, ще одна жінка померла під час пластики у Туреччині. Мешканці Великої Британії робили бандажування шлунка. Їй було 28 років.

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