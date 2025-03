57-річну жінку вбила пальма після того, як вона оговталася від ДТП (фото)

В Італії жінка була розчавлена на смерть пальмою всього через декілька місяців після того, як ледь не загинула внаслідок автомобільної аварії.

Франческа Тестіно щойно оговталася від численних травм, отриманих після наїзду на неї на пішохідному переході. Але 57-річна жінка загинула на місці після того, як дерево, вирване з корінням, впало на неї.

Місцеві жителі скаржилися на стан дерева щонайменше п'ять років.

Нещасний випадок зі смертельним наслідком стався на площі Паоло да Нові в центрі Генуї 12 березня вдень.

Екстрені служби оперативно прибули на місце події, але змогли констатувати смерть Франчески лише після того, як спроби реанімації закінчилися невдачею.

Пожежникам довелося зрізати частину дерева, щоб дістати тіло жертви.

Франческа Тестіно / Фото: Jam Press

Територія була оточена, поки експерти обстежували її та навколишні дерева.

Один місцевий житель сказав: "Це дерево було криве вже давно". Інший додав: "Я живу поряд і вже збився з рахунку, скільки разів за останні 10 років його огороджували і ставили розтяжки".

Франческа, яка працювала в мерії Генуї, не була заміжня, але, як кажуть, була дуже близька зі своєю сестрою і племінницею.

Розслідування її смерті триває.

