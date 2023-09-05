"6+6=11": Шойгу "вразив" математичними здібностями під час підрахунку "втрат" України

Після сказаного Шойгу не засумнівався у правильності підрахунку, як свідчать кадри.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, розповідаючи про "втрати" ЗСУ на півдні, не зміг правильно додати 6+6. За його підрахунками, це буде 11, а не 12.
Відео поширюють пабліки у телеграмі.
"Втрати великі. Вчора в результаті серйозної атаки на Роботинському напрямку вони (ЗСУ - ред.) втратили шість танків. На іншому напрямку, Бахмутському, наші хлопці вразили безпілотними апаратами і знищили ше шість машин. За вчорашній день лише по техніці втрати склали 11", - сказав серйозно Шойгу.
На кадрах видно, що російський міністр перебуває у залі будівлі. Ймовірно, після зустрічі чи засідання.
З огляду на інформацію про Роботине Запорізької області, можна зробити висновок, що відео нещодавнє.
Нагадаємо, міністр оборони Сергій Шойгу підписав наказ про нову хвилю мобілізації у РФ.
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