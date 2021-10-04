6-річна дівчинка померла після укусу змії, яка заповзла до ванної кімнати житлового будинку

Шестирічну Тамару терміново госпіталізували до лікарні, але її не врятували.

У Саудівській Аравії померла шестирічна дівчинка після того, як її вкусила змія, яка пробралася до туалету в її будинку.

Про це пише Metro.

Батько Тамари Абдул Рахман розповів, як рептилія "ховалася" всередині їхнього будинку в Абха на південному заході провінції Асір. Він сказав, що дитина "не помітила її в туалеті, поки змія не вкусила".

Дівчинку терміново ушпиталили до центральної лікарні Асіра, де її стан швидко погіршився. Згодом пацієнтку перевели до реанімаційного відділення, де вона, на жаль, померла.

"Змія ховалася у ванній кімнаті в нашому домі, і, враховуючи вік дівчинки, вона не помітила, що рептилія в туалеті. Ми ніколи не очікували побачити змій в туалеті, особливо якщо ми живемо в місті Абха. Доньку госпіталізували до лікарні, але доля не була на її боці. Вона померла, незважаючи на те, що отримала медичну допомогу після важкого стану здоров’я", - зазначає батько.

Скорботний тато дівчинки додав, що вона була дуже радою повернутися до класу, дотримуючись обмежень щодо COVID-19.

"Вона була рада повернутися до особистого навчання в школі, але що сказати. Це бажання Аллаха", - сказав він.

Зазначається, що у пустельних і гірських регіонах Саудівської Аравії багато змій, як отруйних, так і неотруйних. Отруйні змії країни переважно належать до родини гадюкових, це зокрема килимова гадюка, гадюка з пилоподібною лускою, перська рогова гадюка та рогата гадюка. Їх можна впізнати за ромбоподібними головами.

Нагадаємо, у США 33-річна американка під час прибирання виявила у своїй кухонній шафі яскраво-помаранчеву змію.

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