60 годин у пастці: відео останніх годин життя дівчинки, у якої почорніли очі

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Приголомшливі телевізійні кадри зафіксували деякі з останніх моментів життя маленької дівчинки, яка трагічно загинула після того, як провела 60 годин у вулканічному селевому потоці в Колумбії. До слова, раніше фотограф, який зробив всесвітньо відомий кадр дитини, пояснив, чому не врятував її.

Як пише LADbible, 1985 року невелике містечко Армеро постраждало внаслідок одного з найбільш смертоносних вивержень вулкана в історії, в результаті якого в південноамериканській країні загинуло понад 20 000 людей.

Попри попередження за рік до того, що Невадо-дель-Руїс може незабаром вивергнутися, місцеві села були залишені на милість вулкану, який, на жаль, завдав величезної кількості довготривалих збитків.

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Виверження вулкану спричинило танення льодовиків на горі, що призвело до пірокластичних селевих потоків, відомих як «лахари». Чотири з цих смертоносних зсувів зійшли зі схилів вулкану зі швидкістю понад 50 км на годину, вбивши понад 20 000 з 29 000 мешканців Армеро.

Однією з жертв стала 13-річна Омайра Санчес Гарсон, яка прославилася на весь світ після того, як у Мережі з’явилося несамовите фото, на якому видно, як почорніли її очі.

Зараз також стали вірусними відеозаписи останніх хвилин життя підлітка, коли вона залишилася в селевому потоці помирати, а рятувальники були безпорадними і не могли нічого зробити, окрім як втішити її, поки вона сумно чекала на смерть. Вони натягнули на неї шину, щоб вона трималася на плаву, доки люди приносили їй солодощі та напої.

Дата публікації 18:09, 08.04.25 Кількість переглядів 5 У Мережі з’явилося передсмертне відео дівчинки у пастці, у якої почорніли очі

Понад 60 годин у багнюці призвели до того, що її очі почорніли, можливо, через тривале занурення у воду, а також через тиск, який чинився на її тіло уламками.

Омайра померла 16 листопада, через три дні після виверження, внаслідок переохолодження чи гангрени, сказавши: «Мамо, я так сильно тебе люблю, тату, я люблю тебе, брате, я люблю тебе».

Пізніше дайвери виявили, що ноги 13-річної дівчинки були затиснуті під дахом її будинку, а руки її покійної тітки тримали їх.

Нагадаємо, у Кривому Розі поховали 15-річних Аліну і Данила, які загинули від ракети РФ на побаченні.