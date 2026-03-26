601 день судової боротьби за право померти: в Іспанії дозволили евтаназію 25-річній жінці

В Іспанії 25-річна Ноелія Кастільо Рамос, яка понад 600 днів чекала на виконання дозволу на евтаназію, заявила, що процедура має відбутися 26 березня 2026 року. Реалізацію її рішення тривалий час блокували судові позови батька, який виступав проти.

Про це повыдомило видання El Pais.

Ще в липні 2024 року Комісія з гарантій та оцінки Каталонії одностайно схвалила запит жінки. Медики дійшли висновку, що вона перебуває у «невиправному клінічному стані», який супроводжується постійним болем та тяжкими стражданнями. Евтаназію спочатку призначили на 2 серпня 2024 року, однак її призупинив суд Барселони за позовом батька.

Відтоді справа Ноелії пройшла через п’ять судових інстанцій і стала першою в Іспанії, де право на евтаназію оскаржували в судовому порядку. Суд з адміністративних спорів Барселони відхилив вимоги батька і підтвердив законність процедури. Аналогічну позицію зайняв Вищий суд Каталонії

Евтаназію спочатку призначили на 2 серпня 2024 року, однак її призупинив суд Барселони за позовом батька.

Відтоді справа Ноелії пройшла через п’ять судових інстанцій і стала першою в Іспанії, де право на евтаназію оскаржували в судовому порядку. Суд з адміністративних спорів Барселони відхилив вимоги батька і підтвердив законність процедури. Аналогічну позицію зайняв Вищий суд Каталонії, який також не погодився з аргументами про нібито відсутність у жінки здатності ухвалювати таке рішення.

Організація «Християнські адвокати», яка підтримувала батька, подала скаргу до Верховного суду Іспанії, але в січні 2026 року він відмовив у її задоволенні. Пізніше Конституційний суд також не став втручатися, а Європейський суд з прав людини відмовився застосовувати заходи для зупинення процедури. Після цього влада Каталонії відновила підготовку до проведення евтаназії.

Напередодні запланованої процедури жінка дала інтерв’ю іспанському телебаченню, в якому заявила, що хоче піти з життя без присутності рідних.

«Я не хочу, щоб хтось був поруч, не хочу, щоб мене бачили, коли я закриватиму очі», — пояснила вона.

Ноелія також розповідала про складні життєві обставини: після розлучення батьків у 13 років певний час перебувала під опікою уряду Каталонії. Згодом, за її словами, пережила кілька випадків сексуального насильства та агресії. Останній інцидент, як вона зазначала, стався за участі трьох чоловіків.

У жовтні 2022 року Ноелія випала з п’ятого поверху будівлі, після чого залишилася паралізованою нижче пояса. Саме після цього вона подала запит на евтаназію.

Під час судових слухань жінка наголошувала, що кожен день для неї є «болісним і нестерпним». Вона також повідомляла про конфлікт із родиною: батько, мати та сестра виступають проти її рішення.

Евтаназію планують провести в соціально-медичному центрі в Сант-Пере-де-Рібес, де вона перебувала останній час. Останні спроби заблокувати процедуру, зокрема звернення «Християнських адвокатів» до суду з вимогою направити жінку на психіатричне лікування, були відхилені через відсутність повноважень.

