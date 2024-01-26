62-річна прибиральниця додавала віагру до офісної кави, щоб "отруїти колег" (фото)

У Великій Британії прибиральниця фабрики підмішувала віагру в офісну каву.

Про це пише Daily Star.

Як стало відомо суду, жінка намагалася "отруїти" своїх колег. Зі свого боку, 62-річна Карен Біл заявила, що не бажала зла двом очевидним жертвам, і була непохитною в тому, що нічого не додавала їм у каву.

Карен сім років пропрацювала на підприємстві з виробництва протипожежної продукції у Дуврі. Однак 24 січня присяжні Королівського суду Кентербері почули, що вона була помічена на таємно встановленій камері, де "возилася з банкою розчинних гранул Nescafe Blend 37".

Одна працівниця помітила у своїй каві жижу, дивний смак і сині та білі крапки. Виступаючи на початку судового процесу, прокурор Метью Годжетс сказав, що це "не те, чого можна очікувати від Nescafe". У 13-хвилинному ролику передбачуваного інциденту Біл у синіх латексних рукавичках струшувала банку та періодично зціджувала частину її вмісту, перш ніж поставити її назад на полицю.

Карен Біл / Фото: KMG / SWNS

Прокурори також визначили одну частину кліпу як передбачувану спробу не допустити того, щоб її відбитки пальців залишилися на банці, коли вона натягувала рукав на руку. Поліція була попереджена після того, як її нібито "зловили на місці злочину", як повідомив суд.

Розслідування призвело до того, що дві банки – одна в офісі бухгалтерки Катріни Грейвенор та інша в офісі секретарки компанії Джин Сміт – були ідентифіковані як аномальні "інгредієнти", що містять силденафіл, препарат від еректильної дисфункції, який відомий як віагра. У каві також було виявлено ліки від високого рівня холестерину. Біл, проте, заявила, що вона "розслідувала" банку і натомість стала жертвою "зловмисних звинувачень".

Хоча прокуратура зазначила, що жоден з виявлених хімікатів не був токсичним і не "обов'язково спричинив би проблеми", стверджувалося, що своїми передбачуваними діями вона мала намір завдати шкоди.

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Передбачається, що Грейвенор встановила камеру після того, як у неї виникли підозри, як почув суд. Відеозапис було зроблено у вересні 2018 року, але на цей момент Біл, як стверджується, вже підмішувала гранули.

Годжетс сказав присяжним: "Вона мала намір вплинути на цих двох жінок, додавши віагру до кави. Ось чому звинувачення стверджує, що вона намагалася отруїти. Вона заперечує, що поміщала чи намагалася помістити якісь речовини в ці банки з-під кави і, можливо, збирається припустити, що ці звинувачення проти неї мають зловмисний характер. Але звинувачення цілком ясно заявляє, що ці речовини були додані до кави цих двох жінок, сподіваючись і маючи намір, що це справить якийсь ефект і, принаймні, якесь роздратування".

Зі свого боку, Біл заперечувала, що має якісь претензії до Грейвенор і Сміт. Вона рішуче заявила, що нічого не додавала до кави, і сказала, що генеральний директор порадив їй "стежити за нею".

"Він просто сказав, що Катріна Грейвенор турбувалася про свою каву і вважала, що хтось із нічного персоналу підмішував щось, і що мені потрібно просто приглянути", - сказала Біл. "У мене була робота, до якої треба було повернутися, і я просто подумала, що це буде жахливо, і я не хотіла завдавати неприємностей чи посилювати ситуацію для себе. Я просто подумала, що буде краще, якщо скажу, що чула чутки".

Обшук її будинку не виявив жодних хімікатів, які б могли бути використані для підмішування кави.

Біл заарештована, суд триває.

Нагадаємо, у США в'язня вперше стратили за допомогою чистого азоту. 58-річний Кеннет Юджин Сміт спочатку трусився в конвульсіях, а потім о 20:25 його оголосили мертвим.

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