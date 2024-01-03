62-річна вдова збирається зачати дитину від покійного чоловіка: як це можливо

Вона вже отримала один із дозволів суду.

Верховний суд Західної Австралії дозволив 62-річній жінці взяти сперму свого померлого чоловіка для можливого використання під час посмертного запліднення.

Про це пише The Guardian.

Жінка подала термінову заяву до суду після смерті її 61-річного чоловіка наприкінці минулого року. Тіло її чоловіка було доставлено до лікарні, але суд почув, що жінка була змушена подати заяву про видавання ордера після того, як лікарня не надала в найкоротші терміни призначеного співробітника для обробки її прохання про видалення сперми з тіла її чоловіка.

Розглянувши заяву наступного дня, суд почув, що у пари, чиї імена не розголошуються з юридичних причин, було двоє дітей, проте вони загинули внаслідок різних нещасних випадків.

Після смерті дітей пара говорила про те, щоб завести ще одну дитину, але експерт із народжуваності повідомив жінці, що вона не може зачати дитину через свій вік.

Тестування сперми чоловіка показало, що вона залишилася життєздатною.

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Суд почув, що 20-річна родичка зголосилася стати сурогатною матір'ю для пари в процедурі ЕКЗ.

Задовольнивши клопотання, суддя Фіона Сиворд дозволила жінці видалити сперму, але не використовувати її, оскільки для цього буде потрібна окрема ухвала суду.

"Ці накази обмежуються дозволом на видалення сперматозоїдів і не означають дозволу на використання сперматозоїдів заявником, і жодним чином не враховують, чи може заявник відповідати будь-яким встановленим законом критеріям щодо цього", - сказала вона.

У Західній Австралії нині не допускається посмертне запліднення. Щоб зробити наступний крок і використовувати матеріал, жінка повинна подати заяву про передавання його до іншої юрисдикції, яка дозволяє цю процедуру.

У своєму рішенні Сиворд також оголосила лікарні догану за те, що вона не надала жінці "призначеного співробітника" своєчасно, що дозволило б уникнути необхідності поспішного звернення до суду.

Нагадаємо, жінка народила близнючок у різні дні, місяці та роки. Дівчатка з'явилися на світ раніше терміну.

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