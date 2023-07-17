68-річна жінка здійснила аварійну посадку літака, пілот якого знепритомнів (фото)

У США жінка взяла на себе керування літаком, коли пілот знепритомнів у кабіні.

Інцидент стався на популярному курорті в Массачусетсі, пише dailystar.co.uk.

68-річна пасажирка кинулася за штурвал Piper Meridian 2006 року випуску, коли він наближався до Мартас-Він'ярд, після того, як 80-річному чоловікові, який керував літаком, стало зле.

Жінка посадила літак на трав'янистій ділянці неподалік злітно-посадкової смуги в аеропорту, де вони і мали приземлитися.

Жінка самотужки посадила літак / Фото: twitter.com/mikesacconetv

За даними поліції штату Массачусетс, внаслідок "жорсткої посадки" ліве крило зламалося навпіл.

Потім пілот був доставлений до лікарні Бостона у небезпечному для життя стані, а жінка отримала лише легкі травми та була виписана після огляду у лікарні Мартас-Він'ярд.

Внаслідок "жорсткої посадки" ліве крило зламалося навпіл / Фото: twitter.com/mikesacconetv

Пасажирка і пілот були єдиними людьми на борту літака і летіли з Вестчестера, штат Нью-Йорк, на елітний курорт, коли стався інцидент.

Наразі триває розслідування аварії.

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