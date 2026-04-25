7-річний хлопчик загинув у басейні: його затягнуло до всмоктувальної системи (фото)

В Італії 7-річний хлопчик Габріеле Петруччі загинув після того, як його затягнуло у систему всмоктування басейну.

Інцидент стався на території Complesso Termale Vescine в місті Кастельфорте. Хлопчик приїхав туди разом із батьками та друзями, щоб відсвяткувати свій день народження.

У момент трагедії він перебував у мілкій воді разом із матір’ю, тоді як батько стояв неподалік. За словами батька, все сталося миттєво.

«У якийсь момент я обернувся, щоб покласти деякі речі, і раптом не побачив його», — розповів Антонелло Петруччі.

Чоловік одразу кинувся на пошуки і помітив сина у трубі системи всмоктування.

«Я побачив маленьке тільце Габріеле, згорнуте в клубок у цій всмоктувальній трубі. Я намагався витягнути його руками».

За його словами, дитина ще боролася за життя, але самостійно вибратися не могла.

«Мені допомагали троє людей, але навіть з їхньою допомогою я не зміг його витягнути», — сказав батько. «Їм довелося вимкнути насос, щоб я зміг його звільнити. Його рука була синьо-фіолетовою — він боровся, як лев, щоб вирватися».

Попри тривалі спроби реанімації, врятувати хлопчика не вдалося.

«Вони довго намагалися його реанімувати, але нічого не могли вдіяти», — зазначив адвокат родини Франческо Лаурі.

Попередні висновки слідства вказують на серйозні порушення безпеки: на всмоктувальному отворі басейну, ймовірно, була відсутня захисна решітка.

Батько хлопчика також заявив, що після трагедії адміністрація могла намагатися приховати цей факт.

«Ця решітка з’явилася ніби за помахом чарівної палички десь далеко — настільки далеко, що я можу лише припустити, що хтось поставив її туди вже після того, як все сталося», — сказав він.

Розслідуванням займається прокуратура міста Кассіно. За підозрою у ненавмисному вбивстві перевіряють чотирьох осіб, серед яких — керівництво комплексу, власник обслуговуючої компанії та працівник, відповідальний за встановлення обладнання.

Очікується проведення технічної експертизи, яка має встановити всі обставини трагедії.

За словами адвоката, причиною загибелі могли стати системні порушення: «Його смерть повністю пов’язана з неналежним управлінням басейном та застарілою системою безпеки, що не відповідає вимогам. Я не коментуватиму компетенцію рятувальників, оскільки це другорядне питання порівняно з трагедією, яку можна було запобігти».

У місцевих ЗМІ хлопчика описують як «веселу, щасливу» дитину. Поховання має відбутися в Римі.

