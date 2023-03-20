70-річний чоловік випадково вбив дружину біля церкви: як сталася трагедія

У Сіднеї, що в Австралії, 70-річний чоловік випадково вбив свою дружину.

Він переїхав її на церковній автостоянці. Жінка загинула на місці події.

Про це пише mirror.co.uk. Вранці літня жінка мала провести біблійний клас.

У повідомленні йдеться, що внаслідок аварії чоловік не отримав травм. Його доправили до лікарні Вестміда для обов'язкового тестування.

Наразі ніхто не заарештований, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у США чоловік намагався найняти кілера для вбивства своєї дружини. Тепер йому загрожує до десяти років за ґратами.

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