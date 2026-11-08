70 тисяч силовиків проти невдоволених французів: країну накрила нова хвиля протестів

Протести у Франції 7 листопада / © AP News

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У Франції тривають студентські протести, що розпочалися наприкінці вересня. Учора, 7 листопада, десятки тисяч громадян знову вийшли на вулиці, аби висловити протест проти стрімкого стрибка цін та загального падіння рівня життя. Влада залучила близько 70 тисяч силовиків.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Францію знову накрила хвиля масових протестів: на вулиці вийшли десятки тисяч людей

Це був уже четвертий поспіль протестний вихідний, починаючи з 17 жовтня. Проте цього разу «четвертий акт» зібрав значно меншу кількість людей, ніж попередні протести.

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Масштабні акції суттєво ускладнили життя мегаполісів. У Парижі задля безпеки тимчасово закрили 16 станцій метро, а у Бордо місцева влада запровадила нічне обмеження на пересування для неповнолітніх.

Оцінки кількості учасників традиційно суттєво відрізняються залежно від джерела:

За даними молодіжного міжпрофспілкового об’єднання, по всій країні на акції вийшли близько 250 тисяч людей, з яких від 75 до 76 тисяч — у Парижі.

За підрахунками поліції та МВС, у загальнонаціональному масштабі мітингували 146 тисяч осіб, а безпосередньо в Парижі — 46 тисяч.

Силовики підготувалися до протестного дня заздалегідь. Напередодні очільник МВС Франції Лоран Нуньєс повідомив про суттєве посилення заходів безпеки: залучили 110 мобільних спецпідрозділів, 25 броньованих машин, водомети, гелікоптери та безпілотники.

Офіційна хода, організована профспілками, стартувала після 14:00 і рухалася бульваром Вольтера від площі Республіки до площі Нації. Переважну частину шляху колона пройшла спокійно, проте під вечір між окремими демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички.

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Водночас «жовті жилети» відмовилися від спільного маршу з профспілками та діяли окремо. У Парижі прихильників руху закликали зібратися на площі Згоди, поруч із Будинком Національних зборів. Попри офіційну заборону поліції, близько 14:00 там зібралося близько сотні осіб. Частина з них влаштувала сидячу акцію, поки силовики перевіряли документи у присутніх. Подібні автономні осередки «жовтих жилетів» анонсували акції й в інших регіонах.

Станом на 18:00 7 листопада, за даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, поліція затримала 232 мітингувальників та провела майже 40 тисяч обшуків.

Головна мета учасників акцій — домогтися від влади зменшення фінансового тиску на домогосподарства, підвищення купівельної спроможності та зростання заробітних плат.

Студентські та молодіжні організації додатково наполягають на кардинальному поліпшенні умов навчання та збільшенні державного фінансування освітньої галузі.

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Протести у Франції: останні новини

Нагадаємо, 31 жовтня у Франції відбулася третя хвиля протестів проти високої вартості життя, погіршення якості публічних послуг та політики уряду Еммануеля Макрона. До акцій, організованих профспілками, студентами та «жовтими жилетами», по всій країні долучилися близько 320 тисяч осіб. Демонстранти вимагали стримування цін, зокрема на пальне, а також розв’язання проблем у системі освіти.

У кількох містах спалахнули сутички, до яких приєдналися групи людей у масках. Поліція жорстко розігнала мітингувальників із застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат, затримавши 511 осіб. Глава МВС Франції Лоран Нуньєз заявив про готовність силовиків і надалі рішуче реагувати на будь-які порушення громадського порядку.

Напередодні цих подій, 28 жовтня, Сенат Франції підтримав законопроєкт про колективну фінансову відповідальність учасників погромів та заворушень. Документ передбачає стягнення до 10 тисяч євро з осіб, які свідомо залишалися у місцях заворушень після вимог поліції розійтися або перебували у складі агресивних груп, навіть якщо вони не завдавали шкоди майну особисто.

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