71 гість весілля загинув після свята: що сталося (фото)

В Ефіопії в жахливій дорожньо-транспортній пригоді загинула 71 людина. Усі вони були гостями весілля.

Про це повідомляє Need To Know.

Транспортний засіб, який віз гостей зі свята, за словами місцевої дорожньої поліції, був перевантажений. Машина їхала дорогою з великою кількістю поворотів, коли наблизилася до річки. У результаті автомобіль упав у воду.

Інцидент стався на мосту Гелан в Бона Зурія Вореда, Сідама, 29 грудня.

На кадрах видно, як люди оточили затонулу машину, намагаючись витягнути пасажирів з-під уламків.

У ДТП загинув 71 гість весілля / Фото: Sidama National Regional State Communication Affairs Bureau

Восенієлех Сіміон, речник регіонального уряду Сідами, повідомив, що загинули 68 чоловіків і три жінки. П'ятеро людей наразі перебувають у лікарні в критичному стані.

Нагадаємо, 26 грудня поблизу Актау в Казахстані розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного. На борту літака перебувало 67 людей, 38 з яких – загинули. У Казахстані назвали країну, в якій будуть розшифровувати "чорні скриньки" азербайджанського літака.

Читайте також: