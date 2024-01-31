71-річна дружина намагалася вбити чоловіка: він отримав листа від жінки, яку кохав у юнацтві

Він зустрічався з нею до одруження.

У США 71-річна дружина намагалася вбити свого чоловіка після того, як він отримав листівку від жінки, яку кохав 60 років тому.

Про це пише Daily Star.

Берта та Мемо Ялтери прожили у шлюбі 52 роки. Але ревнива дружина мало не забила чоловіка до смерті після того, як він отримав листа від колишньої дівчини, з якою він зустрічався у підлітковому віці. Його зміст не оприлюднений.

Берту заарештували за те, що вона вкусила, нанесла синці і спробувала задушити свого обранця. Її звинуватили у замаху на вбивство другого ступеня та побитті літньої людини за обтяжливих обставин. Жорстокий напад мешканка Флориди здійснила у неділю, 28 січня.

Берта та Мемо Ялтери / Фото: Facebook

Як випливає із судових документів, пенсіонерка завдала своєму чоловікові "декілька серйозних синців та відкритих рваних ран, а також слідів укусів, які кровоточили". Повідомляється, що Берта намагалася задушити Мемо подушкою та відібрати у нього телефон, щоб він не міг ні до кого звернутися по допомогу.

Втім, в істериці він все ж зміг зателефонувати до поліції та заявив, що кохана намагалася його вбити.

За даними місцевого каналу WTVT, Ялтер зізналася у нападі в інтерв'ю поліції. Попри те, що жінка тимчасово конфіскувала телефон Мемо, йому вдалося записати частину епізоду, який вдалося переглянути поліції.

Берта Ялтер / Фото: Miami Dade County Jail

29 січня літній жінці наказали не підтримувати контакти з чоловіком до закінчення слухання суду. Станом на ранок 31 січня Ялтер залишилася у виправному центрі Тернера Гілфорда Найта.

Нагадаємо, штурмовик здивував відповіддю, чому ревнують дружини військових, які воюють на "нулі". Військовий вважає, що це абсолютно нормальне явище.

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