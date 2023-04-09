73-річна жінка продала квартиру та віддала "коханому зі США" понад 4 млн грн: "Обіцяв одружитися" 

У Польщі 73-річна жінка, щоб допомогти незнайомцю зі соціальних мереж набрала кредитів та продала власну квартиру. Загалом шахраю, який обіцяв з нею одружитися, вона переказала 500 тисяч злотих( понад 4 млн 200 тисяч гривень).

Про це пише польське видання Оnet

73-річна полька познайомилася з чоловіком, який назвався американцем. Історія афери, через яку постраждала пенсіонерка з Парчевського повіту Люблінського воєводства почалася півтора року тому. Саме тоді 73-річна жінка почала листуватися в соціальних мережах з чоловіком, який представився їй американцем Джеффом Джеферсоном.

Шахрай написав їй, що він вдівець, який сам виховує двох дітей. Він стверджував, що працює на нафтовій вишці в Норвегії. Він намагався закохати в себе 73-річну жінку: він ласкаво звертався до неї і навіть обіцяв одружитися. У якийсь момент "американець" почав вимагати у жінки гроші.

"Через деякий час, під час листування, він попросив 73-річну жінку про фінансову допомогу, оскільки потрапив у скрутне становище і потребує грошей, щоб вийти з-під варти. Крім того, він стверджував, що у нього є хворі діти, які потребують фінансової підтримки на лікування. Потерпіла, повіривши обіцянкам коханого, перерахувала йому перші гроші" - розповіла старша сержантка Евеліна Семенюк з поліції Парчева.

Пенсіонерка взяла кілька кредитів у різних банках на загальну суму понад 125 тисяч злотих. Вона також віддала шахраєві всі свої заощадження і в якийсь момент навіть продала свою квартиру. Загалом вона віддала "коханому" 500 тисяч злотих.

Жінка звернулася до поліції лише через півтора року, бо "американець" пообіцяв їй повернути гроші, проте так цього і не зробив.

Нагадаємо, закохана жителька Тернопільщини віддала "іноземцю" 38 тисяч гривень.

Читайте також: