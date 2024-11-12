77-річний шматок весільного торта королеви Єлизавети II продали на аукціоні: відома сума (фото)

77-річний шматок торта з весілля королеви Єлизавети II з принцом Філіпом продали на аукціоні.

Аукціонний дім Reeman Dansie оголосив, що шматок торта, частина 225-кілограмового десерту, який подавали на весіллі 20 листопада 1947 року, був проданий за 2831 долар.

Десерт був упакований в коробку зі срібними відзнаками тодішньої принцеси Єлизавети, а також із роздрукованим листом від нареченої і декоративною серветкою.

Цей шматок був переданий Маріон Полсон, економці Голірудського палацу в Единбурзі, Шотландія, як подарунок від королівського подружжя.

Торт із весілля королеви Єлизавети II / Фото: Reeman Dansie

Нагадаємо, картину робота-гуманоїда продали на аукціоні за шалені гроші. Витвір мистецтва, згенерований за допомогою штучного інтелекту, вперше продали за понад 1 млн доларів.

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