78-річна бабуся два роки живе на автовокзалі в очікуванні, коли за нею приїдуть діти – фото

У Мексиці 78-річна бабуся провела останні два роки на автовокзалі, чекаючи, коли її заберуть діти.

Марія де Хесус Мундо стверджує, що декілька років тому її виселили з орендованого будинку. Відтоді вона чекає, коли хтось з трьох її дітей забере її з автовокзалу, який вона тепер називає домом.

Марія каже, що вона покладається на добру волю людей, які проїжджають повз, але змушена жебракувати або співати, щоб отримати гроші на підгузки для дорослих, оскільки стан її здоров'я погіршується, і вона страждає на нетримання сечі.

Марія де Хесус Мундо / Фото: Jam Press

Бабусю часто бачать, як вона блукає автовокзалом з тростиною, несучи свої речі в декількох поліетиленових пакетах. Вона миється в найближчих готелях, і її можна впізнати за бузковим балахоном, синьою курткою без рукавів, чорними спортивними штанами та кроксами.

Марія де Хесус Мундо / Фото: Jam Press

Марія стверджує, що останні два роки провела на автовокзалі CAPU в місті Пуебла-Сіті, розташованому на південний схід від мексиканської столиці Мехіко.

Влада штату запропонувала бабусі притулок, але вона відмовилася, заявивши, що вважає за краще чекати на свою сім'ю на вокзалі.

Відділ соціальних служб опублікував у соціальних мережах оголошення про пошук її сім'ї, супроводжуючи його фотографією літньої матері.

Марія де Хесус Мундо / Фото: Jam Press

У повідомленні йдеться "Будь ласка, допоможіть нам знайти родичів пані Марії де Хесус, яка наразі перебуває у вразливому становищі в приміщенні автовокзалу Пуебла під назвою CAPU".

Вона назвала трьох своїх дітей: Віктор Мануель Рівас Мундо, Марина Гвадалупе Рівас Мундо і Альма Рівас Мундо.

Марія стверджує, що втратила зв'язок зі своїми дорослими дітьми декілька років тому.

