80-річну жінку кинули за ґрати за примус підлітка до сексу

Пенсіонерка / © pixabay.com

У Великій Британії 80-річну Гейзел Темплтон визнали винною за чотирма пунктами звинувачення в непристойних діях щодо підлітка у 80-х роках.

Про це пише Daily Star.

Обвинувачена змушувала жертву торкатися її в інтимних місцях і здійснювати з нею сексуальні дії. Під час слухання про винесення вироку в Королівському суді Ньюпорта було виявлено, що Темплтон також двічі вступала в статеві зносини з жертвою. Суд почув, що жертва намагалася заподіяти собі шкоду під час скоєння злочинів.

Обвинувачена, яка наразі перебуває у в'язниці Іствуд-Парк, раніше була засуджена за непристойні дії та грубе порушення громадської моралі щодо дитини. 2025 року вона була засуджена до двох років і дев'яти місяців ув'язнення в Королівському суді Лагансайд у Белфасті.

У особистій заяві, зачитаній в суді прокурором Джеффрі Джонсом, жертва сказав: «Після винесення обвинувального вироку у цій справі я вірив, що відчую спокій, рівень стресу знизиться і я почну почуватися щасливим. Натомість я почав задихатися, покривався холодним потом і плакав від нестерпного почуття втрати і сорому за те, що я дозволив цьому статися. Після більш ніж 40 років мені та суду неможливо оцінити збитки, які завдала мені та моїй родині обвинувачена. Численні злочини, які обвинувачена постійно вчиняла щодо мене, залишили у мене проблеми з довірою, що вплинуло на моїх батьків та партнерів. Емоційне насильство значно переважає фізичне. Те, що вона вкрала, ніколи не мало належати їй. Вона використовувала своє довірче становище, щоб погрожувати мені, що унеможливило довіру до тих, кому можна було і слід було довіряти, щоб вони допомогли».

На захист адковат Сол Гартлі заявив, що його клієнтка вела законослухняне життя, обіймаючи різні посади, наприклад, у батьківському комітеті та інших добровільних організаціях. Він пояснив, що чоловік підсудної не хотів, щоб вона працювала, надаючи їй мінімальні кошти на ведення домашнього господарства.

Гартлі стверджував, що немає жодних ознак того, що його клієнтка становить ризик у майбутньому, додавши, що її 90-річний партнер «переляканий» тим, що помре до її звільнення, а вона боїться померти у в'язниці.

Під час винесення вироку суддя Селія Г’юз зазначила, що жертва зазнав значної психологічної травми внаслідок насильства. Суддя продовжила: «Немає жодних доказів того, що ви висловили каяття або визнали свою провину за ті злочини, за які я сьогодні виношу вам вирок. Ви використали невинність жертви для власного сексуального задоволення. Дуже шокує те, що ви поводилися таким чином з хлопцем, будучи матір'ю дочок подібного віку. Ви залишили його розгубленим, наляканим і часом схильним до самогубства».

Темплтон дістала вирок у вигляді трьох років і дев'яти місяців позбавлення волі, який буде відбуватися одночасно з її поточним вироком. Обвинувачена також була на невизначений термін піддана вимогам щодо повідомлення про сексуальних злочинців.

