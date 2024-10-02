81-річна бабуся намагалася накласти на себе руки через "гітариста" Deep Purple: що сталося (фото)

Жінка думала, що листується з рок-зіркою 70-х, поки сім'я не побачила, скільки вона йому заплатила.

Смертельно хвора пенсіонерка намагалася накласти на себе руки після того, як у неї виманив 140 000 фунтів стерлінгів (7,6 млн гривень) чоловік, який представився гітаристом Deep Purple Річі Блекмором.

Про це пише Daily Star.

81-річній Валері Горвуд щойно поставили діагноз "рак останньої стадії", коли вона почала отримувати повідомлення на Facebook від людини, яка видавала себе за рокзірку, з якою вона ходила до школи.

Пенсіонерку з міста Фліт, Велика Британія, вмовили купити сотні подарункових карток Apple для шахрая, який переконував її, що всі їхні розмови потрібно тримати в таємниці через його зірковий статус.

Її 58-річна дочка Деббі, яка стала постійною доглядальницею за матір'ю, розповіла: "Вона показала мені свій банківський застосунок, і все зникло. Її світ просто повністю розвалився. Вона не могла зрозуміти, що сталося. Я пройшла через найгірші емоційні американські гірки через все це".

Валері Горвуд і Деббі / Фото: SWNS

Сім'я нарешті звернула увагу на проблему після того, як Валері попросила друга сім'ї позичити їй 2 000 фунтів стерлінгів, щоб оплатити рахунки, оскільки її рахунок був порожній.

Деббі каже, що помітила дивну поведінку своєї мами ще в червні 2023 року і перевірила її телефон, але не побачила нічого підозрілого, оскільки шахрай спілкувався з пенсіонеркою через застосунок під назвою Signal, про який Деббі ніколи не чула.

Вона додала: "Це мене дуже розлютило, бо якби я знала про цей застосунок, то побачила б це в червні-липні минулого року і могла б присікти шахрайство в зародку. Ми всі були шоковані. Моя мама не дурна старенька. Вона дуже активна. Ймовірно, їй було дуже самотньо. Вона насолоджувалася розмовами, які вони вели. Це дуже боляче, що її затягнуло в це. Я б ніколи не подумала, що моя мама може бути такою вразливою".

Валері Горвуд / Фото: SWNS

Після видалення Signal Валері почала отримувати погрозливі повідомлення у WhatsApp від шахрая, який вимагав більше грошей, що стало для неї занадто, і змусило її спробувати покінчити життя самогубством.

Деббі подякувала Tesco за відшкодування 12 500 фунтів стерлінгів, витрачених у їхніх магазинах, але сім'я закликає інші супермаркети зробити те ж саме і допомогти Валері повернути всі гроші. Деббі сказала: "Можливо, моїй мамі незабаром доведеться лягти в будинок для літніх людей, і саме для цього вона могла б використати свої гроші. А не для того, щоб якісь шахраї купили собі годинник Rolex або "розумну машину".

Колишній колега Деббі, 58-річний Суржит Сонік створив сторінку на JustGiving, щоб спробувати повернути частину втрачених заощаджень.

Після шахрайства Валері переїхала до своєї доньки, яка доглядає її разом з іншими людьми, які заходять, щоб допомогти.

Нагадаємо, на Рівненщині шахрай виманив у жінки 100 тисяч на "лікування" сина-військовослужбовця. Чоловік наразі перебуває під вартою.

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