Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Рівень невдоволення роботою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца суттєво зріс.

За результатами опитування INSA, проведеного на замовлення видання BILD, негативно його діяльність оцінюють 82% респондентів.

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У січні цей показник становив 67%. Нині лише 13% учасників дослідження схвально відгукуються про роботу глави німецького уряду.

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Подібні оцінки отримала й коаліція, до якої входять ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини. Шестеро з десяти опитаних вважають, що після приходу цього об’єднання до влади становище країни погіршилося.

Водночас партійний блок канцлера демонструє нижчі рейтинги, ніж AfD. Згідно з опитуванням INSA, «Альтернатива для Німеччини» має підтримку 29% респондентів, тоді як ХДС/ХСС — 19%.

Лідерство AfD підтверджує й інше дослідження — Infratest dimap для ARD. У цьому опитуванні партія отримала 27%, а політичний блок Фрідріха Мерца — 20%.

Раніше повідомлялося, що проросійська партія АдН використовує заяви Юлії Мендель для власної діяльності в німецькому парламенті.

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Ми раніше інформували, що німецький депутат посварився зі співробітником авіакомпанії турецького походження біля виходу на посадку та образив його.

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