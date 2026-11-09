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82% німців незадоволені Мерцем: рейтинг канцлера обвалився до нового антирекорду
Підтримка його політичного блоку ХДС/ХСС поступається рейтингу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).
Рівень невдоволення роботою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца суттєво зріс.
За результатами опитування INSA, проведеного на замовлення видання BILD, негативно його діяльність оцінюють 82% респондентів.
У січні цей показник становив 67%. Нині лише 13% учасників дослідження схвально відгукуються про роботу глави німецького уряду.
Подібні оцінки отримала й коаліція, до якої входять ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія Німеччини. Шестеро з десяти опитаних вважають, що після приходу цього об’єднання до влади становище країни погіршилося.
Водночас партійний блок канцлера демонструє нижчі рейтинги, ніж AfD. Згідно з опитуванням INSA, «Альтернатива для Німеччини» має підтримку 29% респондентів, тоді як ХДС/ХСС — 19%.
Лідерство AfD підтверджує й інше дослідження — Infratest dimap для ARD. У цьому опитуванні партія отримала 27%, а політичний блок Фрідріха Мерца — 20%.
Раніше повідомлялося, що проросійська партія АдН використовує заяви Юлії Мендель для власної діяльності в німецькому парламенті.
Ми раніше інформували, що німецький депутат посварився зі співробітником авіакомпанії турецького походження біля виходу на посадку та образив його.