82-річний чоловік завдяки TikTok отримав понад $100 тис. і зміг вийти на пенсію

Працівник мережі супермаркетів Walmart пішов на пенсію після того, як один з покупців оголосив про збір коштів для нього у популярній соцмережі.

В американському місті Камберленд (штат Мериленд) 82-річний ветеран Бутч Меріон завдяки TikTok отримав $108 тисяч та зміг повернутись на пенсію, чоловік також пообіцяв побачитися зі своєю донькою та онуками, які живуть у штаті Флорида.

Про це пише американський канал FOX5.

Меріон працював у супермаркеті близько 30 годин на тиждень. Багато років тому він пішов на пенсію, щоб допомогти доглядати за чоловіком своєї колишньої дружини до його смерті. Пізніше він повернувся до роботи в Walmart.

Однак, декілька тижнів тому чоловік на ім'я Рорі Маккарті зайшов до супермаркету Walmart за батарейками та побачив там 82-річного Бутча, який працював касиром та якраз обслуговував його.

Маккарті, завзятий користувач соцмережі TikTok, нещодавно побачив відео на платформі, де жінка запустила GoFundMe для іншого працівника Walmart, щоб допомогти їй раніше вийти на пенсію. Тому чоловікові одразу спало на думку відкрити аналогічний благодійний збір для 82-річного Бутча.

Маккарті розмістив відео у TikTok, про те, як купував ці батарейки, а також створив GoFundMe. Кошти для пенсіонера вдалося зібрати за лічені дні.

Так, у свій останній робочий день Бутч Меріон отримав чек на $108 тис.

"Я відчуваю себе новою людиною. Це просто нереально", – сказав чоловік.

Меріон каже, що ці гроші дозволять йому закрити неоплачені рахунки та більше відпочивати.

Нагадаємо, у Австралії дівчина втратила всі заощадження через одне sms-повідомлення.

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