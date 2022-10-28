84 роки пилилася на полиці: британець повернув до бібліотеки книжку, яку взяв у молодості його дід

У Великій Британії чоловік побачив книжку у речах свого покійного діда та вирішив її повернути до бібліотеки.

У передмісті Ерлсдон британського Ковентрі чоловік прийшов до бібліотеки і повернув книжку, яку взяли 84 роки тому. Британець виявився законослухняним вірнопідданим і заплатив штраф за протерміноване повернення книжки, яке виросло за весь час до 18 фунтів стерлінгів.

Про курйозний випадок пише видання Daily Mail.

У 1838 році капітан Вільям Гаррісон взяв у бібліотеці книгу "Червоний олень" англійського письменника Річарда Джеффріса і повинен був повернути її до 11 жовтня того ж року. Проте з нез'ясованих причин книга залишилася у Гаррісона і пилилась на полиці до смерті капітана 1957 році.

Гаррісон мав доньку Анну, але й вона не повернула книгу до бібліотеки. І тільки після її смерті онук капітана Гаррісона Педді Ріордан помітив книгу серед речей свого діда і швидко повернув її назад. Він вирахував суму штрафу і приніс гроші із собою.

"Ось те, що не щодня побачиш… нам повернули екземпляр "Червоного оленя" Річарда Джеффріса — протермінований лише на 84 роки і два тижні," —сказала співробітниця бібліотеки.

Раніше стало відомо, що у США чоловік потрапив за ґрати, бо не повернув до бібліотеки книгу.

Читайте також: