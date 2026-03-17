84 землетруси за два дні сталося на Тенеріфе: у чому причина

Тенеріфе

На іспанському острові Тенеріфе за вихідні зафіксували 84 землетруси поблизу вулкана Тейде. На тлі цього місцева влада почала розробляти план дій на випадок можливого виверження.

Про це повідомив Національний географічний інститут Іспанії (IGN), пише Mirror.

За даними інституту, поштовхи сталися у західній частині району Лас-Канадас. Із них 59 вдалося точно локалізувати — вони були зосереджені навколо вулкана.

Найбільшу увагу вчених привернули два низькочастотні сейсмічні імпульси: перший зафіксували вночі в суботу, другий — у неділю вранці. Обидва сталися на глибині приблизно 8 та 21 км і мали невелику магнітуду.

Водночас у IGN наголошують: така активність наразі не свідчить про підвищений ризик виверження у найближчі тижні чи місяці. Дані залишаються попередніми і можуть змінюватися.

Попри це, влада міста Санта-Крус-де-Тенеріфе вже розпочала підготовку до можливих надзвичайних ситуацій. Для цього створили спеціальний технічний підрозділ, який розробляє план реагування у разі виверження.

Мер міста Хосе Мануель Бермудес заявив, що точний сценарій розвитку подій передбачити складно.

«Ми не знаємо, як це станеться, як це розвиватиметься або коли це може статися», — зазначив він.

За його словами, нині місто готове впоратися з надзвичайною ситуацією помірного рівня, однак сильне виверження може створити значно серйозніші проблеми.

Відомо, що Тейде — найвища вершина Іспанії, а останнє його виверження сталося у 1909 році та спричинило незначні руйнування. Водночас більш раннє виверження 1706 року знищило місто Гарачіко разом із головним портом острова.

Фахівці наголошують, що наразі ситуація перебуває під постійним контролем. Мережа з понад 100 станцій дозволяє в режимі реального часу відстежувати сейсмічну активність, деформації ґрунту та інші зміни.

«Півтора місяця тому ця діяльність не привернула б особливої уваги. Однак, враховуючи поточну ситуацію, ми продовжуватимемо уважно стежити за нею», — повідомили в інституті.

