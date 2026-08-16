85 секунд до кінця світу: Годинник Судного дня встановив новий тривожний рекорд

Ядерний вибух

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Годинник Судного дня встановлено на позначці 85 секунд до півночі — це найближче положення стрілок до символічної години ядерного апокаліпсису за всю історію. Однією з причин стало ослаблення системи контролю над ядерними озброєннями та поява дедалі більшої кількості держав, які замислюються про власний ядерний потенціал.

Про це пише The Washington Post.

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За оцінкою видання, світ фактично «вповзає» у нову ядерну гонку, тоді як домовленості, які десятиліттями стримували нарощування арсеналів, поступово втрачають чинність.

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США і Росія залишилися без ключового договору

США та Росія, на які припадає близько 86% світового ядерного арсеналу, вперше з 1972 року опинилися без чинної угоди про обмеження стратегічних озброєнь. Договір New START припинив дію у лютому, а перспективи нової масштабної домовленості залишаються невизначеними.

Водночас Китай продовжує розширювати свій ядерний арсенал, який уже перевищує 600 боєголовок, і не погоджується приєднуватися до переговорів Вашингтона та Москви.

Японія та Південна Корея переглядають колишні табу

Особливо показовими є зміни в країнах, які раніше категорично відмовлялися від ідеї власної ядерної зброї. Зростання занепокоєння щодо американських гарантій безпеки підштовхує Південну Корею та Японію до дедалі відкритішого обговорення можливості створення власного ядерного арсеналу.

У Південній Кореї, за наведеними виданням даними, близько 70% громадян підтримують створення власної ядерної зброї.

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Японія формально продовжує дотримуватися «Трьох неядерних принципів» — невиробництва, неволодіння та недопущення розміщення ядерної зброї на своїй території. Водночас у країні дедалі активніше порушують питання про необхідність перегляду цієї політики.

Більше ядерних держав — більше ризиків

Прихильники поширення ядерної зброї вважають, що нові арсенали могли б забезпечити баланс сил, зокрема в Азії. Однак The Washington Post наголошує на протилежному ризику: чим більше держав матимуть ядерну зброю, тим більше можливостей для помилки, неправильного розрахунку або неконтрольованої ескалації.

У цих умовах автори пропонують не чекати на масштабне глобальне роззброєння, а відновлювати хоча б базові механізми довіри: попередження про ракетні випробування та військові навчання, прозорість ядерних арсеналів, міжнародні інспекції та прямі «гарячі лінії» між ядерними державами.

За даними Bulletin of the Atomic Scientists, на рішення встановити Годинник Судного дня на 85 секунд до півночі також вплинули зростання ядерних загроз та ослаблення системи контролю над озброєннями.

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Нагадаємо, МЗС Туреччини вважають, що ситуація, за якої Росія може застосувати ядерну зброю, є «небезпечною».

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