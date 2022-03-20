85 відомих українських євреїв просять уряд та Кнесету Ізраїлю спростити прийом біженців з України

Відомі українські євреї закликали Ізраїль скасувати запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців, у тому числі тих, хто шукає притулку від військових дій.

Під зверненням стоять 85 підписів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст заяви.

Підписанти дякують Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання.

Проте, як зазначається у листі, Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в'їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців. Ці заходи спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

«Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю», - говориться у листі.

Ініціатори звернення нагадують ізраїльським посадовцям про переслідування євреїв за часів Голокосту, коли багато країн відмовляли у в'їзді євреям-біженцям. Водночас українці рятували євреїв, і сьогодні таких українців-Праведників в Україні налічується близько 2700 осіб.

«Впевнені, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження - вкрай негуманно», - заявили українські євреї та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.

Повідомляється, що свої підписи під листом поставили бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс та народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.