86-річна жінка вигнала молодого чоловіка-коханця та зробила різку заяву про секс з ним

Айріс та Мохамед / © mirror.co.uk

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86-річна жінка з Великої Британії, яка одружилась із 40-річним єгиптянином заявила про закінчення стосунків та висловилась про гучний розрив.

Про це пише mirror.co.uk.

86-річна Айріс Джонс вийшла заміж за Мохамеда, на 46 років молодшого за неї, у 2020 році в Каїрі після знайомства з ним у соціальних мережах за рік до того. Раніше жінка розповідала про своє активне сексуальне життя, проте тепер її думка змінилась.

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Її новий чоловік переїхав до Великої Британії у 2021 році, але вони розлучилися у 2023 році. І тепер вона каже: «Від самої думки про секс у мене зараз вивертає шлунок. Мене зовсім не цікавлять чоловіки, ні спілкування з ними, ні, тим більше, секс з ними. Мій досвід з Мохамедом відштовхнув мене від стосунків на все життя. Я б хотіла ніколи його не зустрічати».

Айріс, колишній юридичний секретар, вийшла заміж за Мохамеда під час свого третього візиту до Каїра на цивільній церемонії, на якій був присутній лише його батько як свідок.

Айріс, яка має двох синів, 59-річного Стівена і 58-річного Даррена, каже, що перед весіллям Стівен благав її не робити нічого необдуманого. Жінку не збентежило, що весілля буде проходити в Макдональдсі: «Мені було байдуже. Я думала, що шалено закохана, тому вийшла б за нього будь-де».

Але її бажання перетворилося на презирство, і вона вигнала Мохамеда після «безперервних суперечок». Айріс каже: «Я нарешті зрозуміла, що з мене досить. Я так втомилася від усієї хатньої роботи і прибирання за ним, що фізична сторона зійшла нанівець. Мохамед був зі мною тільки заради моїх грошей. Тепер я це розумію, і, озираючись назад, думаю: „Як я могла бути такою дурепою?“. Мохаммед, якого я зустріла в Єгипті, був прекрасним принцом, але, живучи в моєму бунгало, він був схожий на принца темряви».

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Банківські виписки показують, що протягом року Айріс переказувала Мохамеду тисячі доларів, які, як вона стверджує, були позиками, які він не повернув. Цей факт Мохамед заперечує.

За її словами, востаннє вона спілкувалася зі своїм чоловіком, коли минулого року надіслала йому електронного листа з проханням дати свою адресу, щоб поговорити з Міністерством внутрішніх справ про його перебування у Великій Британії. Вона каже: «Все, що я отримала у відповідь, це те, що він повідомив мені дані свого адвоката. Я бачила його в місцевому магазині Tesco через кілька місяців після того, як вигнала його з дому. Коли він побачив мене, то спробував втекти і сховатися. Я попросила повернути гроші, але тепер я змирилася з тим, що більше ніколи його не побачу. Я теж не хочу його більше бачити, але я не ненавиджу його. Він не зруйнував моє життя. У мене два прекрасних сина, дві прекрасні невістки — чудове сімейне життя».

Незважаючи на різкість, про розлучення не йдеться, каже Айріс, яка вже була розлучена раніше.

Вона наполягає: «Я не платитиму за розлучення. Я більше не витрачатиму на нього гроші. Розлучення з ним обійдеться мені дорожче, ніж збереження шлюбу, і я не хочу більше втрачати гроші».

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Після розлучення Айріс каже, що до неї звертаються за порадою жінки, які розповідають, що їх ошукали романтичні партнери.

Вона каже: «Я відчуваю себе для них нещасною тіткою. Дуже сумно, що те, що сталося зі мною, так часто трапляється. Деякі стосунки з різницею у віці можуть працювати. Але я б закликала жінок бути обережними у стосунках зі значно молодшими чоловіками. Вони можуть бути справжніми, але мої не були такими».

Сьогодні Айріс, яка живе у Вестон-супер-Мейр, графство Сомерсет, замінила свою пристрасть до сексу новим хобі. Вона розповідає: «Мені подобається малювати карикатури. Я вважаю, що це дійсно терапевтично. Я роблю це щодня і публікую свої малюнки в соціальних мережах. Я постійно малюю Мохамеда — на одному малюнку він зображений як вовк в овечій шкурі».

Тепер чоловік все ще перебуває у Великій Британії і каже: «Я легально працюю в Англії зварювальником на будівництві та охоронцем. Я багато працював, сплачував податки і ніколи не вимагав жодних пільг з того часу, як я тут, у цій країні. Мене звинуватили в тому, що я взяв тисячі, де докази? Я ніколи не просив Айріс грошей. Я не був шахраєм. Я щомісяця платив їй за ведення домашнього господарства».

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Нагадаємо, чоловік заїхав машиною на історичну пам’ятку і застряг.