87-річна жінка відбилася від зловмисника, а потім пригостила його, бо був голодний

87-річна мешканка штату Мен вміло відбилася від нападника-підлітка, а потім пригостила його, бо він сказав, що “страшенно голодний”.

Про це пише Associated Press.

Марджорі Перкінс розповіла, що прокинулася о 2 годині ночі 26 липня і побачила молодого чоловіка, який стояв над її ліжком. Він скинув сорочку і штани і сказав, що збирається її зарізати.

“Я подумала, що якщо він збирається різати, то я буду бити”, — сказала жінка.

Вона взула туфлі і відбивалася, поставивши між ними стілець, коли вони штовхалися в її будинку в Брауншвейзі. Зловмисник вдарив її по щоці і лобі, після чого змінив тактику і попрямував на кухню. За її словами, він сказав Перкінс, що “страшенно голодний”.

Тому вона дала йому коробку крекерів з арахісовим маслом і медом, два протеїнових напої і два мандарини.

Перкінс набрала 911 на своєму телефоні і розмовляла з диспетчером, поки зловмисник забирав свої штани і йшов геть. За її словами, він залишив після себе ніж, сорочку, взуття і пляшку з водою, що містила алкоголь.

Перкінс, яка після нападу стала міжнародною знаменитістю, сказала, що все ще відчуває себе в безпеці в будинку, де вона проживає вже 42 роки, але занепокоєна розгулом злочинності. За її словами, за останні кілька років ситуація погіршилася, і злочинці не бояться потрапити до в'язниці.

“Я думаю, що наш закон просто згорнувся, — сказала вона. —Люди більше нічого не бояться. Вони відчувають, що можуть робити все, що їм заманеться”.

У пресрелізі поліції повідомляється, що вони швидко розшукали підлітка і висунули йому звинувачення у крадіжці зі зломом, кримінальних погрозах, нападі і вживанні алкоголю в неповнолітньому віці. Влада не розголошує його особу через його вік. Вони сказали, що підліток жив за кілька кварталів від жертви.

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