895 осіб за добу: смертність від COVID-19 в Росії побила новий рекорд

895 осіб за добу: смертність від COVID-19 в Росії побила новий рекорд

За добу в РФ коронавірус діагностували у 25 110 осіб.

За минулу добу в Росії від коронавірусу померли 895 осіб. Це максимальне значення від початку пандемії.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

Зазначається, що найбільше смертей зафіксовано в Москві - 72, в Санкт-Петербурзі - 58, в Свердловській області - 41.

Днем раніше в РФ було зафіксовано 883 летальних випадків.

Крім того, за добу в РФ коронавірус діагностували у 25 110 осіб.

Загалом від початку пандемії в країні виявили понад 7,6 мільйонів випадків зараження, від наслідків захворювання померло понад 211 тисяч осіб.

Нагадаємо:

У РФ скасували всі масові заходи через великі показники захворюваності на COVID-19.

через великі показники захворюваності на COVID-19. Тим часом президент Росії Володимир Путін закінчив двотижневу самоізоляцію.

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