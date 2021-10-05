895 осіб за добу: смертність від COVID-19 в Росії побила новий рекорд

За добу в РФ коронавірус діагностували у 25 110 осіб.
За минулу добу в Росії від коронавірусу померли 895 осіб. Це максимальне значення від початку пандемії.
Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.
Зазначається, що найбільше смертей зафіксовано в Москві - 72, в Санкт-Петербурзі - 58, в Свердловській області - 41.
Днем раніше в РФ було зафіксовано 883 летальних випадків.
Крім того, за добу в РФ коронавірус діагностували у 25 110 осіб.
Загалом від початку пандемії в країні виявили понад 7,6 мільйонів випадків зараження, від наслідків захворювання померло понад 211 тисяч осіб.
Нагадаємо:
- У РФ скасували всі масові заходи через великі показники захворюваності на COVID-19.
- Тим часом президент Росії Володимир Путін закінчив двотижневу самоізоляцію.