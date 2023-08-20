9-річна дівчинка померла через воші у волоссі: поліція була шокована кількістю паразитів

У США 9-річна дівчинка померла через воші. У волоссі дитини завелися паразити, проте її бабуся та мама ніяк не лікували дівчинку.

Про це пише mirror.co.uk.

Двом жінкам з Тусона, штат Арізона, 38-річній Сандрі Крайкович і 64-річній Елізабет Крайкович, пред'явлені звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів, у тому числі у вбивстві першого ступеня, після трагічної загибелі дівчинки.

Було встановлено, що дівчинка померла через симптоми, пов'язані з вошивою інвазією, яку не було вилікувано. 22 березня пожежна служба Тусона відреагувала на виклик 911 і виявила непритомну дитину за місцем проживання.

Незважаючи на спроби реанімації, дівчинка померла. Подальше розслідування виявило сильне зараження вошами та медичні симптоми, які не піддавалися лікуванню.

Згідно з поліцейськими протоколами, після того, як офіційні особи оголосили дитину мертвою, "велика кількість вошей почала покривати її обличчя".

"У її волоссі була величезна кількість вошей", - повідомили в поліції.

Сандра Крайкович розповіла, що її дитина страждала на анемію і хворіла з вівторка, 15 березня. У дитини була блювота, підвищена температура, головний біль, утруднене дихання і порушення рівноваги.

Текстові повідомлення свідчили про те, що жінки вирішили не звертатися за медичною допомогою через стан дитини. Хлопець Сандри переконував її відвезти дитину до лікарні, але вона нібито відмовилася.

Будинок родини був у безладі, а нехтування гігієною поширювалося також на братів і сестер померлої дитини, віком 11 і 13 років, які страждали від сильного зараження вошами і були передані під опіку іншим членам сім'ї.

Судмедексперт округу Піма встановив, що причиною смерті дівчинки стала анемія, спричинена вошами та недоїданням. Наразі мати дівчинки Сандра перебуває під вартою.

Чи можна померти від вошей?

Воші харчуються кров'ю, кусаючи шкіру голови, але кількість крові, яку вони споживають, як правило, невелика і навряд чи може спричинити значну крововтрату, що призводить до анемії, згідно з дослідженням науковців. Анемія частіше пов'язана з дефіцитом поживних речовин, хронічними захворюваннями та іншими медичними станами.

Однак сильне зараження вошами може потенційно опосередковано сприяти розвитку анемії. Якщо у людини з існуючим ризиком анемії (через дефіцит поживних речовин, поганий стан здоров'я тощо) спостерігається сильне зараження вошами, стрес, пов'язаний з боротьбою з інвазією і потенційним розчісуванням, може загострити проблеми, пов'язані з анемією.

Нагадаємо, у США дівчинку врятували від великої кількості вошей, які завелись у її волоссі. Фахівці опублікували відео та наголосили, що раніше вони такого ще не бачили.

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