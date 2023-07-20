9-річна дівчинка зі смертельною хворобою здійснює усі свої мрії, перш ніж втратити пам'ять (фото)

Два роки тому у неї діагностували хворобу Баттена.

Британська сім'я збирає кошти для своєї дев'ятирічної дочки, щоб здійснити усі мрії смертельно хворої дівчинки.

Про це пише ladbible.com.

У жовтні 2021 року в Кейтлін Пессі, якій тоді було 7, діагностували рідкісне захворювання нервової системи, хворобу Баттена.

Спершу дитина жалілася на проблеми із зором. Лікарі виявили, що вона його стрімко втрачає. Згодом, пройшовши генетичний тест, сім'я отримала електронного листа із діагнозом CLN3. Ця форма характеризується втратою зору у віці 4–7 років, яка прогресує, а потім проблемами з навчанням і поведінкою, зниженням когнітивних функцій та судомами.

Кейтлін Пессі / Фото: Facebook/SaveHaven4Caitlin

"Ця форма прогресує менш швидко і закінчується смертю в кінці підліткового віку або на початку 20-х років, хоча деякі можуть жити до 30 років.", - повідомляє Фонд мозку.

Хвороба також несе "аспект деменції", пояснює родина Кейтлін. Тим не менш, дівчинка втратить довгострокову пам’ять однією з останніх. Тому, рідні вирішили подарувати дитині якомога більше приємних спогадів, здійснивши її мрії зі списку бажань.

Кейтлін Пессі / Фото: Facebook/SaveHaven4Caitlin

Кейтлін вже вдалося відвідати музей "Світ Гаррі Поттера", а також Альтон Таверс, Діснейленд у Парижі та парк Діснейворлд у Флориді.

Також дівчинка зустрічалася з командою жіночої збірної Англії з футболу, а також була талісманом для них.

Крім того, Кейтлін познайомилася з Едом Шираном.

Кейтлін Пессі та Ед Ширан / Фото: Facebook/SaveHaven4Caitlin

На зібрані кошти сім’я дитини зробить у їхньому будинку фізіотерапевтичний кабінет, щоб донька могла "дертися і залишатися активною", щоб "зберігати свою рухливість якнайдовше".

Вони також ремонтують дім для спеціалізованого обладнання, ліфтів та більшого ліжка, коли стан Кейтлін прогресує.

Тато дівчинки розповів, що її стан помітно погіршується, і вона "забуває робити щось". Також дівчинка вже осліпла.

"Робота з втратою зору була для неї досить складною і ми тепер помітили, що у неї проблеми з мовою", - розповів він.

Втім, попри все, вона рішуче налаштована завершити свій список бажань.

Кейтлін Пессі / Фото: Facebook/SaveHaven4Caitlin

Нагадаємо, не так давно працівники госпісу виконали зворушливе передсмертне бажання 79-річної жінки. Про що вона попросила.

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