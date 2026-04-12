9-річного хлопчика роками тримали замкненим у фургоні батька: шокувальна історія

У Франції поліція врятувала 9-річного хлопчика, який, за даними слідства, від 2024 року жив замкненим у фургоні свого батька.

Про випадок пише Associated Press.

Дитину госпіталізували у важкому стані, батька затримали за підозрою у викраденні та жорстокому поводженні.

Інцидент стався у невеликому селі поблизу кордону зі Швейцарією та Німеччиною після того, як сусід почув підозрілі звуки та повідомив поліцію. Правоохоронці силоміць відкрили фургон і виявили дитину у критичному стані.

«Хлопчик лежав у позі ембріона, голий, накритий ковдрою на купі сміття та екскрементів», — йдеться у матеріалах справи, які цитує Associated Press.

За даними слідства, дитина була виснажена, страждала від недоїдання і через тривале перебування без руху вже майже не могла ходити. Медики також підтвердили, що хлопчик тривалий час не отримував належного догляду і не мився з 2024 року. Батько заявив слідчим, що нібито замкнув сина «щоб захистити його», пояснюючи це конфліктом із партнеркою, яка, за його словами, хотіла відправити дитину до психіатричної лікарні.

Сам хлопчик розповів слідчим про складні стосунки з партнеркою батька і сказав, що вважав, ніби батько «не мав іншого вибору», окрім як ізолювати його. Батька заарештували і звинувачують у викраденні та жорстокому поводженні з дитиною. Його партнерці висунули попередні звинувачення у ненаданні допомоги неповнолітньому, який перебував у небезпеці.

Прокуратура продовжує розслідування.

Нагадаємо, у Києві оголосили підозру начальниці районної служби у справах дітей, чия бездіяльність призвела до дев’яти місяців катувань 9-річного хлопчика власною матір’ю.