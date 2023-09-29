90% порно містить насильство над жінками: вчені переглянули мільйони роликів за 18 місяців

Французькі вчені закликають зробити жорсткішою політику щодо порнографії, адже там дуже багато сексизму та насильства

Близько 90% порнографічного контенту в Інтернеті містить вербальне, фізичне та сексуальне насильство над жінками.

Як повідомляє The Guardian, група дослідників із французької Вищої ради з питань рівності між жінками та чоловіками протягом 18 місяців подивилися мільйони порно-роликів на всіх популярних сайтах, які є у Мережі.

Аналітики дійшли до невтішних висновків: у 90% випадків "жінки зображені з найгіршими сексистськими та расистськими стереотипами; їх принижують, піддають об'єктивації, дегуманізації, насильству, катуванням і поводженню, що суперечить людській гідності та французькому законодавству".

Значна кількість контенту була рівнозначна тортурам. Зазначається, що людина не може дати згоду на тортури, сексуальну експлуатацію та торгівлю людьми, тому будь-які контракти на подібні дії є недійсними з юридичної точки зору.

Члени ради вимагають від влади, щоб вони почали розслідування щодо виробників роликів.

Вже є перші кримінальні справи

Також The Guardian зазначає, що зараз у Франції розслідують кілька справ проти виробників порно. Фігурантами одного з них стали одразу 17 чоловіків, яких звинувачують у зґвалтуваннях, зокрема групових, а також торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Потерпілими у цій справі проходять щонайменше 40 осіб.

В інших випадках кільком французьким виробникам порнографії висунули звинувачення в торгівлі людьми, зґвалтуванні або зґвалтуванні із застосуванням тортур.

Порно погано впливає на підлітків

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За даними Управління з регулювання аудіовізуальних та цифрових комунікацій, у Франції 51% 12-річних хлопчиків щомісяця дивляться порно.

"Масове споживання порнографії з юних років посилює культуру зґвалтувань", – йдеться в доповіді.

Раніше повідомлялося, що депутати хочуть легалізувати порнографію в Україні.

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