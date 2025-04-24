90-річна жінка забила до смерті каструлею найкращу подружку через морозиво

Морозиво / © Credits

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У Мюнхені, Німеччина, 90-річна жінка постала перед судом за звинуваченням у побитті до смерті каструлею своєї найкращої подружки через підтале морозиво.

Про це повідомляє Daily Star.

Обвинувачена у вбивстві Брігітта зізналася, що вона сварилася зі своєю 77-річною подругою Петрою дорогою додому з магазину, коли морозиво, яке вони купили, розтануло під час подорожі. Прокурори заявили, що між пенсіонерками виникла гаряча суперечка, коли Петра пішла класти тале морозиво до морозильної камери, а Брігітта огризнулася: «Не роби цього».

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Незадоволена Брігітта тричі «з силою» вдарила подружку каструлею по голові, збивши її на кухонну підлогу, де вона померла внаслідок травм голови.

Прокурорка Симона Мюллер повідомила регіональному суду Мюнхена, що вона побила подругу з «неконтрольованою люттю як покарання» під час літньої спеки 18 липня 2024 року.

Однак, згідно з судовими протоколами, Брігітта зателефонувала до служби порятунку лише через три дні. Коли вони приїхали, вона спочатку стверджувала, що вони побилися, а коли Петра впала на підлогу, вона була жива і сказала, що хоче залишитися там.

Брігітта розповіла: «Вона хотіла спати на прохолодній кухонній підлозі, тому що їй було дуже спекотно».

Також було зазначено, що поки Петра лежала мертва на підлозі, Брігітта зняла з неї одяг, випрала і повісила сушитися, намагаючись видалити плями крові. Прокурори стверджують, що вбивство сталося після місяців знущань і насильства з боку Брігітти, попри 40-річну дружбу між жінками.

Вони описали Брігітту як мстиву і владну, зазначивши, що часті суперечки пари були позначені «насильством і приниженням жертви».

Поліція стверджує, що Брігітта зателефонувала владі через три дні після вбивства і сказала: «Я посварилася з подругою, все закінчилося погано. Тепер вона мертва в моїй квартирі».

Влада додала, що у подруг була історія сварок, і їх часто викликали до квартири, щоб з’ясовувати стосунки, але Петра залишалася вірною подругою, часто допомагаючи Брігітті з покупками.

Судді відхилили клопотання адвоката Брігітти Йоханнеса Мейкпіса про звільнення під заставу, заявивши, що, попри її вік, вона може втекти, якщо її звільнять з в’язниці. Адвокат, як повідомляється, відповів: «Моїй клієнтці 90 років і вона пересувається в колісному кріслі. Куди вона може втекти?».

Нагадаємо, оголошена мертвою жінка «ожила» дорогою на власний похорон.