"90% військ Путіна в Україні": у НАТО відповіли, чи є ризик прямої війни з Росією

Наразі росіяни не готують напад на НАТО – 90% сухопутних сил РФ уже залучено в Україні.

Про це голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Я переконаний, що теоретично вони можуть напасти [на Альянс], тому що вони напали на Україну. Але, окрім риторики, ми не бачимо жодних підготовок чи намірів справді рухатися до НАТО", – заявив він.

За словами Бауера, 90% російських сухопутних військ задіяно в Україні – а отже їх використання проти НАТО є малоймовірним, і Альянс би побачив відповідні дії з боку РФ.

Водночас він визнав, що Росія може атакувати Альянс іншими засобами, проте НАТО також не бачить щодо цього жодних підготовчих заходів з боку РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що по обидва боки Атлантики триває обговорення щодо того, як протидіяти агресії Володимира Путіна, уникаючи при цьому прямого конфлікту з державою, що володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі.

Страх та невизначеність перед погрозами російського диктатора Володимира Путіна вивели на передній план ідею повернення до стримування в стилі холодної війни.

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