91-річний мільярдер помер через два місяці після весілля з шостою дружиною – фото

Австрійський мільярдер Ріхард Люгнер, який минулого року активно шукав наречену, помер у віці 91 року через два місяці після одруження з шостою дружиною.

Про це повідомляє Agence France Presse.

Засновник та власник будівельної компанії пішов із життя у понеділок, 12 серпня, на своїй віллі у Відні.

Люгнер народився у Відні 11 жовтня 1932 року і після закінчення Федерального технічного і комерційного коледжу спеціалізувався на будівництві. 1975-го він побудував першу і найбільшу мечеть Віденського ісламського центру, а через 10 років – торговий центр Lugner City.

Ріхард Люгнер / Фото: Getty Images

Ексцентричний чоловік був невід'ємною частиною вищого суспільства Відня. Люгнер часто опинявся в заголовках газет, зокрема критикувався за свої сексистські висловлювання.

Він також відомий тим, що запрошував на Віденський оперний бал найвідоміших світових зірок, зокрема Кім Кардашян, Памелу Андерсон, а віднедавна – Прісциллу Преслі. Серед інших гостей були Софі Лорен, Періс Гілтон, Джейн Фонда, Джері Геллівелл і Джоан Коллінз.

Кім Кардашян, Ріхард Люгнер і Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Наприкінці 1990-х років Люгнер вперше зайнявся політикою і 1998 року набрав майже 10 відсотків голосів на президентських виборах. 2016-го він балотувався на пост президента вдруге, але посів останнє місце, набравши трохи більше двох відсотків.

Як повідомлялося, Люгнер, у якого залишилося четверо дітей, останнім часом страждав на низку проблем зі здоров'ям, а також переніс операцію.

Підприємець нещодавно одружився зі своєю шостою дружиною, 42-річною Сімоною Райлендер. Весілля відбулося у Відні декілька місяців тому.

Ріхард Люгнер і Сімона Рейлендер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, померла зірка "Чорної пантери" через тяжку хворобу. Конні Чіуме не стало у віці 72 років.

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