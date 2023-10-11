94-річна жінка померла після того, як медики виконали її останнє бажання: що вона попросила (фото)

Вона пішла з життя через 15 годин.

Прабабуся померла через декілька годин після того, як виповнилося її останнє бажання.

Парамедики швидкої допомоги Нового Південного Вельсу відвезли Ширлі МакГ'ю на австралійський пляж, "щоб вона могла востаннє відчути солоний вітерець". Про це вони написали в Instagram.

Щойно 94-річна жінка побачила, як хвилі розбиваються об берег, вона заявила Бріттані Бенкс: "Я вдома".

Медики виконали передсмертне бажання жінки / Фото: instagram.com/nswambulance

Через 15 годин бабуся пішла з життя.

Медики виконали передсмертне бажання жінки / Фото: instagram.com/nswambulance

"Коли вона попросила показати океан під час перевезення з Сіднея до Ньюкасла, парамедики зробили все можливе, щоб втілити її бажання в життя. Вони відвезли її до її улюбленого місця на Бар-Біч, щоб вона могла востаннє відчути солоний вітерець у своєму волоссі, всього за 15 годин до смерті", - йдеться у повідомленні.

Медики виконали передсмертне бажання жінки / Фото: instagram.com/nswambulance

У Ширлі було 10 онуків та шість правнуків. Її нащадки були неймовірно вдячні персоналу за допомогу у виконанні особливого прохання.

Багато хто з користувачів був зворушений цією історією:

Це просто чудово. Дякуємо цим двом дівчатам-медикиням Бріттані та Ганні за таку чудову роботу. Ми всі дуже цінуємо вас

Цілком приголомшливо. Благослови вас за вашу неймовірну людяність та доброту

Не всі супергерої носять плащі, і ви безперечно герої

Нагадаємо, померла 104-річна жінка, яка днями стала найстарішою парашутисткою у світі. У грудні їй мало виповнитися 105 років.

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