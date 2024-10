96-річна водійка збила на смерть жінку: як її покарали

96-річну жінку засудили до умовного тюремного ув'язнення після того, як вона зізналася у заподіянні смерті пішоходу через небезпечне водіння.

Джун Міллс з Ейнсдейла, Мерсісайд, Англія, була засуджена до 18 місяців умовно в Ліверпульському королівському суді після інциденту минулого року, який призвів до загибелі 76-річної Бренди Джойс.

Трагічна подія сталася у серпні 2023 року, коли автомобіль Міллс з'їхав з дороги на тротуар у Формбі, збивши Джойс та 80-річну Дженніфер Енсор.

Міллс, яка визнала себе винною, вважається однією з найстаріших людей у Великій Британії, засуджених за заподіяння смерті через небезпечне водіння.

Під час винесення вироку суддя Саймон Медланд вказав на трагічність справи, наголосивши, що безліч життів були безповоротно змінені аварією. "З будь-якої точки зору і під будь-яким кутом ця справа – справжня трагедія", - сказав він. "Місіс Джойс загинула, місіс Енсор отримала травми, ви втратили свою гарну репутацію і перебуваєте на лаві підсудних Ліверпульського королівського суду".

Суд почув, що Міллс запанікувала, коли педаль акселератора в її Vauxhall Corsa застрягла у неї під ногою, через що вона втратила керування та в'їхала на бордюр.

За словами її адвоката Тома Джента, Міллс у паніці надто сильно натиснула на педаль газу і не змогла досить швидко відреагувати, щоб запобігти аварії. Він описав ситуацію як "жахливо сумну справу", додавши, що Міллс відчуває глибокий сором і провину за свої дії.

Міллс, яка відтоді відмовилася від прав водія, раніше активно займалася благодійністю, особливо з жертвами злочинів та молодими правопорушниками, а також приймала українських біженців.

Її рухливість значно погіршилася після зіткнення, і тепер їй важко зробити більше декількох кроків, що робить її навряд чи здатною виконувати будь-які вимоги громадських робіт.

Суду повідомили, що аварія не лише забрала життя Джойс, а й залишила Дженніфер Енсор із пошкодженням сухожиль, що вплинуло на її здатність грати в гольф.

Енсор висловила "відчуття провини" за те, що вижила в аварії, думку, яку повторив суддя Медланд у своїх зауваженнях щодо вироку. Травми Енсор були описані як незначні, але емоційна дія події була тривалою.

Пояснюючи рішення про відстрочку вироку, суддя Медланд відзначив велику кількість характеристик, наданих від імені Міллс, а також результати звітів до винесення вироку.

Він дійшов висновку, що, враховуючи вік Міллс, її стан здоров'я та обставини інциденту, негайне взяття під варту було б несправедливим чи невигідним. "Нікому не буде вигідно виносити це негайне покарання, і це не буде справедливим результатом", - сказав він.

Крім умовного терміну Міллс оштрафували на 1500 фунтів стерлінгів, зобов'язали виплатити 500 фунтів стерлінгів судових витрат і позбавили права керувати автомобілем на п'ять років.

Бренда Джойс була оголошена мертвою на місці події на Елбоу-лейн у Формбі, а травми Дженніфер Енсор були опрацьовані незабаром після аварії.

Трагічний інцидент залишив незабутні враження у всіх учасників, і Міллс, ймовірно, нестиме емоційні наслідки своїх дій до кінця свого життя.

