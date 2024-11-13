96-річний тато декілька разів вистрелив у доньку після її пропозиції: що вона йому сказала

Німецького пенсіонера звинувачують у тому, що він декілька разів вистрілив у свою доньку з пістолета часів Другої світової війни після того, як вона попросила його переїхати до будинку для літніх людей.

Про це повідомляє Daily Star.

96-річний Вільгельм п'ять разів вистрілив у жінку на кухні їхнього родинного будинку в місті Зельм, Німеччина. 63-річна жінка вижила після інциденту.

Вільгельм отримав перелом шиї влітку перед тим, як виписався з лікарні, повідомляє німецьке видання Bild. Через це йому було важко пересуватися будинком і його дочка запропонувала йому лягти до будинку для літніх людей.

У день інциденту, 5 вересня, дочка чоловіка пересунула стільці на кухні, щоб батькові було легше пересуватися, після чого він дістав пістолет Walther P38 і вистрілив у неї чотири рази, повідомила влада. Вільгельм володів пістолетом на законних підставах протягом 80 років.

Чоловік, який, як стверджується, мав вади зору, вистрілив у неї ще раз, коли вона, стікаючи кров'ю, побігла до дверей. Вона отримала поранення в стегно, а одна куля зачепила руку. "Я стріляю на слух, я навчився цьому на війні", - сказав чоловік поліції.

На місце стрілянини, яке було оточене, прибули співробітники спецпідрозділу поліції, а поранену доправили до лікарні. Після психіатричного обстеження у чоловіка не було виявлено ознак слабоумства, і йому дозволили повернутися додому. Сусід сказав: "Він насправді нікому не завдає шкоди. Він і досі чудово справляється. Його дочка, звичайно, більше не приїжджає, тому ми час від часу возимо Вільгельма до крамниць".

Регіональний суд Дортмунда має вирішити, чи прийме він звинувачення до розгляду.

Нагадаємо, однорічний малюк помер після того, як батько забув відвезти його до дитсадка і залишив у машині. Він випадково залишив його на задньому сидінні на цілий день.

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