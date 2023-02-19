98-річний експрезидент США відмовився від подальшого лікування і проведе свій останній час з родиною

Джиммі Картер був очільником Білого дому від 1977 до 1981 року і побив рекорд перебування у статусі експрезидента США.
98-річний колишній президент США Джиммі Картер, який є довгожителем з-поміж нині живих американських президентів, відмовився від лікування і переїхав до домашнього хоспісу, де проведе свій останній час з рідними.
Про це повідомляє AP.
Після низки коротких госпіталізацій Картер вирішив провести свій останній час вдома з родиною та отримати допомогу в хоспісі замість додаткового медичного втручання.
У заяві йдеться, що 39-й президент США має повну підтримку своєї медичної команди та сім’ї, яка "просить про конфіденційність у цей час і вдячна за турботу, виявлену його численними шанувальниками".
Що відомо про Джиммі Картера
Джиммі Картер був президентом США від 1977 до 1981 року, лише один термін, і зазнав поразки від республіканця Рональда Рейгана в 1980 році.
Правління Картера ознаменувалося закінченням політики розрядки у відносинах з СРСР після введення радянських військ до Афганістану 1979 року.
2015 року Картер заявив, що виступає проти відправлення зброї Україні адміністрацією Барака Обами і відзначився проросійською заявою, що мовляв "анексія Криму з боку Росії була неминучою", тому що "цього хотіли і жителі півострова, і росіяни".
Джиммі Картер побив рекорд перебування у статусі експрезидента США. Він перевершив колишнього президента США Герберта Гувера, котрий прожив після відставки 31 рік. З моменту відходу Картера з Білого дому минуло вже 42 роки. Його наступники, Рональд Рейган та Джордж Буш-старший уже померли — 2004-го та 2018 року відповідно.
На сьогодні живі п'ятеро колишніх президентів США: Дональд Трамп, Барак Обама, Джордж Вокер Буш (Джордж Буш-молодший), Білл Клінтон та Джиммі Картер.
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