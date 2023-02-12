А батько кричить, щоб усі йшли на фронт: оприлюднено фото сина Соловйова з манікюром і стильною зачіскою (фото)

Один із головних кремлівських пропагандистів Володимир Соловйов активно закликає відправляти на фронт солдатів строкової служби та виступає проти ЛГБТ. Проте обидва його сини призовного віку не поспішають на війну.

У Мережі опубліковано фотографії Данила Соловйова, який позує на камеру зі стильною зачіскою, манікюром та макіяжем.

З'ясувалося, що син кремлівського пропагандиста - модель у Лондоні.

"Син Володимира Соловйова Данило Соловйов розповів, що поки не може укласти контракт із міністерством оборони Росії та вирушити за захист Донбасу, оскільки у нього вже укладено контракт із лондонським модельним агентством", – написав у Twitter Думмінг Тупс (Анк-Морпорк).

Водночас, пропагандист Соловйов в ефірі авторського політичного шоу повідомив, що уряду Росії необхідно відправляти на фронт солдатів-строковиків. Він зазначив, що молоді військові і самі не проти вирушити "в зону СВО", адже там уже воюють їхні батьки.

Також телеведучий перед камерами заявив, що російська армія кожні півроку має готувати від 120 до 140 тисяч молодих солдатів, тому це "питання треба якось вирішити". Однак жоден із синів Соловйова воювати не пішов, хоча обидва - призовного віку.

Нагадаємо, пропагандист Соловйов закликав окупантів не боятися помирати на фронті.

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