ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

"А чьо гаріт?": у Росії вражено склад вибухових речовин (відео)

Українські дрони успішно атакували підземний склад вибухових речовин підприємства «Алексінський хімічний комбінат».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака дронів на Росію

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

У Росії після атаки українських дронів пролунали гучні вибухи у промисловій зоні міста Алексіна Тульської області.

Відео з місця масштабної пожежі публікують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що на місце вибухів попрямували пожежні машини та карети швидкої допомоги.

«А чьо гаріт?» — запитує голос за кадром опублікованого в Мережі відео.

Губернатор Тульської області заявив, що не території промислового підприємства в Алексіні упали уламки безпілотника. При цьому він запевняв, що ні жертв, ні руйнувань на місці удару немає.

Джерела в ГУР Міноборони повідомляють, що українські дрони успішно атакували підземний склад вибухових речовин підприємства «Алексінський хімічний комбінат».

Тут зберігався піроксиліновий (бездимний) порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах.

Нагадаємо, раніше, 28 серпня, після атаки українських дронів у Росії припинив свою роботу Куйбишевський нафтопереробний завод.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie