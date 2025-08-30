- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
"А чьо гаріт?": у Росії вражено склад вибухових речовин (відео)
Українські дрони успішно атакували підземний склад вибухових речовин підприємства «Алексінський хімічний комбінат».
У Росії після атаки українських дронів пролунали гучні вибухи у промисловій зоні міста Алексіна Тульської області.
Відео з місця масштабної пожежі публікують місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що на місце вибухів попрямували пожежні машини та карети швидкої допомоги.
«А чьо гаріт?» — запитує голос за кадром опублікованого в Мережі відео.
Губернатор Тульської області заявив, що не території промислового підприємства в Алексіні упали уламки безпілотника. При цьому він запевняв, що ні жертв, ні руйнувань на місці удару немає.
Джерела в ГУР Міноборони повідомляють, що українські дрони успішно атакували підземний склад вибухових речовин підприємства «Алексінський хімічний комбінат».
Тут зберігався піроксиліновий (бездимний) порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах.
Нагадаємо, раніше, 28 серпня, після атаки українських дронів у Росії припинив свою роботу Куйбишевський нафтопереробний завод.