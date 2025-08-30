"А чьо гаріт?": у Росії вражено склад вибухових речовин (відео)

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

У Росії після атаки українських дронів пролунали гучні вибухи у промисловій зоні міста Алексіна Тульської області.

Відео з місця масштабної пожежі публікують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що на місце вибухів попрямували пожежні машини та карети швидкої допомоги.

«А чьо гаріт?» — запитує голос за кадром опублікованого в Мережі відео.

Дата публікації 20:21, 30.08.25
У Тульській області РФ уражено підземний склад вибухових речовин

Губернатор Тульської області заявив, що не території промислового підприємства в Алексіні упали уламки безпілотника. При цьому він запевняв, що ні жертв, ні руйнувань на місці удару немає.

Джерела в ГУР Міноборони повідомляють, що українські дрони успішно атакували підземний склад вибухових речовин підприємства «Алексінський хімічний комбінат».

Тут зберігався піроксиліновий (бездимний) порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах.

Нагадаємо, раніше, 28 серпня, після атаки українських дронів у Росії припинив свою роботу Куйбишевський нафтопереробний завод.