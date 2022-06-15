"А хто сказав, що Україна існуватиме на мапі світу?": Медведєв вибухнув заявою про геноцид

Маріонетка російського диктатора Володимира Путіна не приховує бажання знищити Україну.
Колишній президент Росії, а нині голова Ради безпеки Дмитро Медведєв вибухнув новою заявою про геноцид українців та поставив під сумнів існування України на мапі світу через два роки.
Про це він 15 червня написав у своєму Telegram-каналі.
"Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів ЗПГ із оплатою постачання через два роки. Інакше цієї зими просто замерзне.
Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям вже все одно – вони настільки вклалися в проект "анти-Росія", що решта для них дрібниця", - написав Медведев.
Нагадаємо, раніше Медведєв влаштував істерику, обіцяючи "знищити недолюдків та виродків", які бажають смерті країні-агресорці Росії. Також він пригрозив відповіддю на використання Україною американських РСЗВ HIMARS проти РФ.
Медведєв, який також погрожував світові ядерною зброєю, заявив, що російська армія буде стріляти "по центрах ухвалення рішень" не тільки Києва.
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