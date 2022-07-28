"А хто ж тоді тут творитиме мир?": Орбан про те, чому він проти санкцій щодо патріарха Кирила

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має проросійську позицію, коментуючи свою позицію щодо санкцій проти очільника Російської православної церкви патріарха Кирила, заявив, що про мир в Україні мають домовлятися церковні лідери.

Угорський лідер вважає правильним рішенням, що ЄС не досягли домовленості щодо санкцій проти путінського священника патріарха Кирила, оскільки, на його думку, православна церква буде відігравати ключову роль у "довготривалому врегулюванні конфлікту" в Україні.

Про це Орбан заявив під час візиту до Австрії на брифінгу, пише Telex.

Саме тому, як він наголосив, слід уникати запровадження санкцій проти церковних діячів. "А хто ж тоді тут творитиме мир?" – зазначив Орбан.

Також Орбан зазначив, що Європейський Союз "досяг стелі" – а саме ембарго на російський газ, якого, за його словами, потрібно уникати.

Нагадаємо, напередодні Орбан зробив гучну заяву, сказавши, що виступає проти "змішування рас". Він сказав, що європейські раси не повинні поєднуватися з неєвропейськими. Згодом він виправдався за свої слова, заявивши, що "нашу цивілізацію потрібно зберегти".

Фото: Associated Press

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