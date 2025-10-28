"А якби це був українець?": у Польщі висміюють проросійського депутата через спробу крадіжки з ІКЕА

Польського депутата висміяли через спробу крадіжки

У Польщі політики висміяли проросійського депутата через крадіжку з ІКЕА. Йому пригадали його антиукраїнські заяви, наголосивши, що він би здійняв скандал, якби це громадяни України «забули заплатити» у магазині.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Польський політик Влодзімеж Чарзастий звернувся до Конрада Берковіча з проханням показати чек з покупок в IKEA. Водночас він замислився, чи був би депутат «Конфедерації» настільки ж поблажливим, якби така ситуація сталася з українцем, а не з ним самим.

«Подумайте про таке, якби таке сталося з українцем. Тобто з людиною, яку ви не любите, бо щодня розповідаєте про цих українців різні речі. Як би ви це прокоментували? Чи був би це злодій? Чи це був би поганий чоловік, який приїхав до Польщі і всіх обкрадає? Чи це був би випадок, який випадково, як це буває, випадково стався? Подумайте про це», — додав Чарзастий.

Більш різко висловився з цього приводу Яцек Добжинський.

«Тотальний занепад, коли обранець народу стає крадієм у магазині. Немає слів, щоб це прокоментувати. Пристойна людина згоріла б від сорому. Я не вірю, що „не все пробилося“. Чесніше було б написати, що він повністю з’їхав з глузду. Втім, на камерах магазину, мабуть, все це буде добре видно», — написав у соціальних мережах прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі.

Відреагував на інцидент і прем’єр Польщі Туск: «Одного з лідерів Конфедерації, Берковича, спіймали на спробі крадіжки з Ikea. Небагато порівняно з ПіС, але з чогось треба починати».

Нагадаємо, у У Кракові депутат польського Сейму від ультраправої партії Конфедерація Свобода та Незалежність Конрад Беркoвич був затриманий у магазині IKEA за спробу винести товар без оплати.



