“А могли б поставити пам’ятник”: 15-річний син Кадирова побив в’язня в СІЗО і став “героєм Чечні”

Російський опозиціонер Олександр Невзоров вважає, що нагородження підлітка, який побив беззахисного арештанта, знаменує початок епохи повного правового свавілля у РФ.

П'ятнадцятирічному синові Рамзана Кадирова Адаму, який побив у СІЗО заарештованого за спалення Корану Микиту Журавеля, присвоїли звання “героя Чечні” із вручення ордена у вигляді золотої зірки.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Держдуми РФ, Адам Делімханов, який є двоюрідним братом президента Чечні Рамзана Кадирова.

Чим “відзначився” син президента Чечні

У своєму дописі він роздав компліменти своєму племінникові, називаючи Адама Кадирова “яскравим прикладом виключно грамотної, всебічно освіченої та цілеспрямованої молодої людини”.

Він також відзначив “особливі успіхи” Адама Кадирова у спорті: за його словами, підліток здобув “низку яскравих та беззаперечних перемог у рамках престижних турнірів зі змішаних єдиноборств”, проявивши себе “як справжній воїн”.

Однак, найвідомішим “подвигом” новоявленого “героя Чечні” стало побиття у СІЗО жителя Волгограда Микиту Журавеля, заарештованого за спалення Корану. Його батько-президент опублікував відео цього інциденту і заявив, що пишається вчинком Адама.

Правоохоронці, ясна річ, відмовилися розслідувати цей очевидний злочин. Поліція Грозного заявила, що Адаму Кадирову 15 років, а цей вік, мовляв, недостатній для кримінальної відповідальності.

Коментар Невзорова

Тим часом російський опозиціонер та публіцист Олександр Невзоров у властивій йому знущальній манері прокоментував нагородження сина Кадирова.

“Дивно, що обмежилися золотою "зіркою героя". Скромничають. За кадировськими мірками, за побиття беззахисного арештанта належить ставити платиновий пам'ятник на центральній площі”, - написав він у своєму Telegram-каналі.

Водночас він зауважив, що цією нагородою господар Кремля і його поплічник у Грозному посилають тривожний сигнал суспільству в РФ.

“Судячи з цього "жесту" - тюремна розправа отримала повне і беззастережне схвалення Путіна. Побиття арештанта відтепер зведено не просто "в норму", а й прирівнюється до подвигу. Кремлівські безумці явно не збираються "повертатися до цивілізації". "Зірка адама", що засяяла на сході, - сигнал усім, що прийшла ера свавілля”, - наголосив він.

Нагадаємо, президент Чечні Рамзан Кадиров визнав, що його син побив 19-річного уродженця України Микиту Журавля, звинуваченого у спаленні Корану.

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