"А що ми там робимо взагалі?": російські матері виступили проти відправлення синів на війну до України

У Росії, ймовірно журналіст або блогер, узявся переконувати жінок у необхідності того, аби їхніх синів відправляли воювати проти України.
Чоловік переконує, що Росія начебто захищає в України своїх людей, а ще – біля кордонів РФ начебто зібрався весь блок НАТО.
Відповідне відео, на якому зафіксована розмова, опублікував Telegram-канал NEXTA Live.
"Людина в зеленому жилеті з написом "преса" переконує жінок у правильності відправлення їхніх синів на війну", – йдеться в опублікованій інформації.
Так, чоловік стверджує, що РФ начебто воює не з Україною. Ось повна розмова:
– Ми воюємо не з Україною.
– Так? А що ми там робимо взагалі?
– Ми захищаємо там своїх людей.
– Кого? Кого ви там захищаєте?
– Російських жителів.
– Не потрібен їм наш захист. А мене потім захистять, коли я стара залишуся сама? Захистять мене? Мене хто-небудь захистить?
– Цілий блок НАТО біля нашого кордону. Вас це не бентежить?
– Чому це нас повинне хвилювати?
Нагадаємо, ввечері 21 вересня жителі Москви масово вийшли на мітинг проти часткової мобілізації в РФ, яку оголосив пркзидент Володимир Путін.
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