"А що ми там робимо взагалі?": російські матері виступили проти відправлення синів на війну до України

У Росії, ймовірно журналіст або блогер, узявся переконувати жінок у необхідності того, аби їхніх синів відправляли воювати проти України.

Чоловік переконує, що Росія начебто захищає в України своїх людей, а ще – біля кордонів РФ начебто зібрався весь блок НАТО.

Відповідне відео, на якому зафіксована розмова, опублікував Telegram-канал NEXTA Live.

"Людина в зеленому жилеті з написом "преса" переконує жінок у правильності відправлення їхніх синів на війну", – йдеться в опублікованій інформації.

Так, чоловік стверджує, що РФ начебто воює не з Україною. Ось повна розмова:

– Ми воюємо не з Україною.

– Так? А що ми там робимо взагалі?

– Ми захищаємо там своїх людей.

– Кого? Кого ви там захищаєте?

– Російських жителів.

– Не потрібен їм наш захист. А мене потім захистять, коли я стара залишуся сама? Захистять мене? Мене хто-небудь захистить?

– Цілий блок НАТО біля нашого кордону. Вас це не бентежить?

– Чому це нас повинне хвилювати?

Нагадаємо, ввечері 21 вересня жителі Москви масово вийшли на мітинг проти часткової мобілізації в РФ, яку оголосив пркзидент Володимир Путін.

Читайте також:

Замість Путіна до росіян звернулась Мосейчук: "Або ви закінчуєте війну, або світ закінчує з вами"