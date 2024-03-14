А вас попереджали: росіян "потролили" старою заявою Пригожина про ризик втрати Бєлгорода (відео)

Росіянам нагадали, що Пригожин попереджав про "удар в районі Бєлгорода". Мовляв, якщо ЗСУ зайдуть туди, це дестабілізує внутрішньополітичну ситуацію, створить серйозну загрозу для жителів міста та забезпечить "хорошу обмінну карту".

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Росіянам нагадали, що Пригожин попереджав про "удар в районі Бєлгорода"

Невипадково, казав він, диверсійні групи намагалися зайти саме у Бєлгород.

Раніше зазначалося, що в майбутньому на території Росії почнуться дуже серйозні революційні процеси, внаслідок яких регіони отримають свободу. Можливо, не всі зразу, але по частинах – так точно.

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