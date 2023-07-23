А я вам зараз покажу, звідки готується напад на Білорусь: Лукашенко знову привіз Путіну мапу

За словами Лукашенка, є дві бригади Збройних сил Польщі розташувалися недалеко від Бреста та Гродного.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустріч із Володимиром Путіним привіз мапу "перекидання польських військ до кордонів" РФ та РБ.

Про це пишуть білоруські та російські пропагандистські видання.

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Нелегітимний президент заявив, що Польща передислокують свої бригади "до кордонів Союзної держави".

"Вони (ЗСУ - ред.) почали підключати польських найманців. Я спеціально приніс вам мапу про перекидання Збройних сил Польщі до кордонів Союзною держави. Ми бачимо, що готуєтьс грунт", - заявив він.

За його словами, є дві бригади Збройних сил Польщі, які розташувалися від 40 км від Бреста та від 100 км від Гродного.

"Одна із бригад своє місце знайшла у межах 40 км від Бреста. Мапу я покажу. Ми все це бачимо. Друга бригада стоїть приблизно від 100 км від Гродного. Ну дивізія. Поки бригади підійшли, поляки на своїй території відкрили ремонт Leopard. І активізується аеродром у Жешуві, куди амеркианці перекидають техніку, а потім вона перекидається на територію Польщі", - додав Лукашенко.

Як повідомляли раніше, російський президент-диктатор Володимир Путін прокоментував контрнаступ ЗСУ, що він сказав - читайте ТУТ.

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